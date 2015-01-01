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सिविल अस्पताल हजीरा:9 महीने से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली, मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ रहा है जेएएच

ग्वालियर2 दिन पहले
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  • डॉ. आरआर चतुर्वेदी के वीआरएस लेने के बाद बिगड़ी स्थिति

सिविल अस्पताल हजीरा में करीब नौ माह बाद भी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति प्रशासन नहीं कर पाया है। यही कारण है कि सिविल अस्पताल हजीरा में पेट दर्द या अन्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जेएएच जाना पड़ रहा है। कई मरीज जिला अस्पताल भी जा रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें बाद में आने की कहकर लौटा दिया जाता हैं। इस कारण अधिकांश मरीजों को पूरे इलाज के लिए दो से तीन का समय लग जाता है या फिर उन्हें प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि डॉ. आरआर चतुर्वेदी के बीआरएस लेने के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर डॉ. खटोड़ को 200 रुपए के हिसाब से अल्ट्रासाउंड करने के लिए बीते साल तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. मृदुल सक्सैना ने कह कर दिया। इसके बाद वे काम भी करने लगे।

बाजार में अधिक दामों पर अल्ट्रासाउंड कराने पर भी मजबूर
पेट दर्द या अन्य किसी बीमारी के मरीज को यदि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया तो उसका इलाज शुरू होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। यही कारण है कि मरीज तंग आकर प्राइवेट में अिधक दामों में अल्ट्रासाउंड करा रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले नौ माह से तीन सीएमएचओ हो चुके हैं और सभी ने शासन को स्थिति से अवगत कराते हुए रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन आज तक रेडियोलॉजिस्ट नहीं आया। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने शासन से यह अनुमति मांगी थी कि जबतक रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त नहीं होता तब तक प्राइवेट से काम ले लिया जाए। इस पर भी शासन ने कोई आदेश नहीं दिया है।

छह महीने में एक रुपया भी डाॅ. खटाेड़ काे नहीं दिया
डॉ. खटोड़ का वर्क ऑर्डर भोपाल से जारी नहीं हुआ था। हर माह 250 से 300 अल्ट्रासाउंड सिविल अस्पताल में होने लगे थे। डॉ. खटोड़ को अल्ट्रासाउंड का जब छह माह तक भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। तब से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की जांच नहीं हो रही है। डॉ. खटोड़ ने बताया कि उन्हें 200 रुपए प्रति अल्ट्रासाउंड भुगतान होना था लेकिन छह माह में एक रुपए का भी भुगतान नहीं मिला।

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