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वारदात:घर के पास छात्र की गोली मारकर हत्या चार घंटे पहले भाई से फोन पर हुई थी बात

ग्वालियर38 मिनट पहले
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  • शताब्दीपुरम में अपना घर काॅलाेनी के पास रात 12.30 बजे की घटना

महाराजपुरा इलाके में रहने वाले एक 22 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र की लाश उसके घर से करीब 200 मीटर दूर सड़क किनारे पड़ी मिली। घटना बुधवार-गुरुवार की रात हुई। शव मिलने से चार घंटे पहले ही छात्र ने फोन से अपने भाई से मौसेरे भाई की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए बात की थी। फोन कॉल पर छात्र ने 10 मिनट में आने की बात कही थी, लेकिन वह न तो घर पहुंचा और न ही जन्मदिन पार्टी में। पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया है।

सीएसपी महाराजपुरा अखिलेश सिंह रैनवाल ने बताया कि मूल रूप से मुरैना के अंबाह का रहने वाला मिथुन (22) पुत्र हजारीलाल गुर्जर कुछ समय से परिजन के साथ शताब्दीपुरम के अपना घर कॉलोनी में रह रहा था। गुरुवार को वह अपने भाई से कुशवाह कॉम्पलेक्स के पास बाइक ठीक कराने जाने की कहकर घर से निकला था।

मिथुन के मौसेरे भाई आशु का बुधवार को जन्मदिन था। इसकी पार्टी मनाने के लिए मिथुन का बड़ा भाई विष्णु, चाचा कल्ली गए थे। रात करीब 12 बजे यह लोग खाना खाकर लौटे लेकिन मिथुन नहीं आया। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई तो यह लोग दौड़कर गए। घर से करीब 200 मीटर दूर सड़क किनारे मिथुन खून से लथपथ पड़ा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ.अखिलेश भार्गव ने बताया कि गोली सिर में फंसी है। आशंका है कि गोली कट्टे से नजदीक से मारी गई होगी, क्योंकि गोली आरपार नहीं हुई।

घर से 200 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ पड़ा था मिथुन
^मैं, मेरे चाचा रात को मौसेरे भाई आशु के जन्मदिन की पार्टी कर लौटे। रात में जब मैं भूपेंद्र के साथ घर जा रहा था, तभी दरवाजे पर अचानक गोली चलने की आवाज आई। मैं और भूपेंद्र दौड़कर गोली की आवाज आने की दिशा में दौड़े। करीब 200 मीटर दूर मिथुन की बाइक खड़ी थी, वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। उसका मोबाइल भी नहीं मिला।
-विष्णु गुर्जर, मृतक का बड़ा भाई

परिचितों से पूछताछ कर रहे हैं
^छात्र की मौत के मामले में अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज किया है। उसकी कॉल डिटेल से काफी कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। परिचितों से पूछताछ कर रहे हैं।
अखिलेश सिंह रैनवाल,सीएसपी, महाराजपुरा सर्किल

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