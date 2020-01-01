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  • The Youth Reached Home After Getting Intoxicated, The Family Protested And Ate Sleeping Pills, Dial 100 Reached The Hospital On Time

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समय पर पहुंची पुलिस, बची युवक की जान:नशा कर घर पहुंचा युवक, परिजन ने विरोध किया तो खाई नींद की गोलियां, डायल 100 ने समय पर पहुंचाया अस्पताल

ग्वालियर36 मिनट पहले
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जिला अस्पताल में युवक को समझाते डॉक्टर - Dainik Bhaskar
जिला अस्पताल में युवक को समझाते डॉक्टर
  • गोला का मंदिर काल्पीब्रिज कॉलोनी की घटना
  • पुलिस ने एक घंटे समझाया तब स्थिति हुई सामान्य

नशा कर घर पहुंचे युवक का परिजन ने विरोध किया। इस पर युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया और नींद की गोलियां खा लीं। यह पता चलते ही परिजन ने युवक को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। युवक ने खुद को कमरे में बंद कर अस्पताल जाने से मना कर दिया। घटना मंगलवार रात 12 बजे की है। परिजन ने डायल 100 पर कॉल किया। बिना देर किए डायल 100 मौके पर पहुंची और युवक को कमरे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। समय रहते युवक की जान बच गई है। हालत में सुधार के बाद पुलिस ने युवक को समझाइश भी दी है।

गोला का मंदिर के काल्पी ब्रिज कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय सोनू बाथम पुत्र राकेश बाथम निजी फर्म में काम करता है। मंगलवार रात वह शराब के नशे में घर पहुंचा। घर पर नशा कर आने का परिवार के सदस्यों ने विरोध किया। परिजन के विरोध करने पर सोनू नाराज हो गया। पहले हंगामा किया फिर रूम में जाकर नींद की गोलियां खा लीं। उसके नींद की गोलियां खाने का पता चलते ही परिजन ने उसे समझाया और अस्पताल चलने के लिए कहा, लेकिन युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस पर परेशान होकर परिवार ने तत्काल डायल 100 को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 100 का स्टाफ और गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कुंडी तोड़कर युवक को बाहर निकाला और जिला अस्पताल मुरार पहुंचाया। समय पर उसके अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने भी हालत खतरे के बाहर बताई है।

सुबह अस्पताल से हुआ गायब

उपचार के लिए भर्ती सोनू सुबह हालत में सुधार होने पर अस्पताल से गायब हो गया। जब उसके गायब होने का पता चला तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बुधवार सुबह अस्पताल पहुंचकर पड़ताल की तो जानकारी लगी कि सोनू अस्पताल से भागकर अपने घर पहुंच गया है।

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