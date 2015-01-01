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आरोप:छेड़छाड़ के आरोपी टीआई ने हाई कोर्ट में लगाई जमानत याचिका

ग्वालियरएक घंटा पहले
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छेड़छाड़ के आरोपी कंपू थाने के तत्कालीन टीआई कैलाश नारायण त्रिपाठी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, किन्हीं कारणवश उनके वकील ने सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यहां बता दें कि 5 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने कैलाश नारायण त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टीआई पर महिला के साथ थाने में छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना पड़ाव में प्रकरण दर्ज किया गया है।

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