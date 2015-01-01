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ग्वालियर:पटरी टूटी, पेट्रोल मैन की सतर्कता से टला हादसा

ग्वालियर4 घंटे पहले
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आंतरी और संदलपुर के बीच गुरुवार को डाउन ट्रैक की पटरी टूट गई। लेकिन पेट्रोल मैन की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, सुबह पेट्रोल मैन गश्त पर निकला था। तभी उसने सुबह 7:40 बजे देखा कि आंतरी और संदलपुर के बीच झांसी से ग्वालियर ओर आने वाली ट्रैक की पटरी टूटी है।

इस दौरान झांसी की ओर से बुंदेलखंड एक्सप्रेस आ रही थी, जिसे लाल बत्ती दिखाकर पेट्रोल मैन ने रोक दिया। इसके बाद उसने तुरंत आंतरी स्टेशन मास्टर के साथ कंट्रोल रूम को सूचित कर झांसी की ओर से आने वाली ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया। यदि टूटी हुई पटरी से यात्री ट्रेन गुजरती तो कोच भी पटरी से उतर सकते थे।

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