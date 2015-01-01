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ट्रेने फुल:त्योहार पर लौटने वालों के चलते ट्रेने फुल, 10 दिन बाद का भी टिकट नहीं

gwalior5 मिनट पहले
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ग्वालियर। दीपावली के त्योहार पर घर लौटने वालों के कारण ट्रेने फुल हैं। वैसे ही कोरोना महामारी के चलते ट्रेने कम चल रही हैं और लोड बढ़ने से अगले 10 दिनों तक कन्फर्म सीट नहीं है। यही कारण कि दलाल सक्रिय हो गए हैं। मुसाफिरों से कन्फर्म सीट के नाम पर मोटा मुनाफा वसूल रहे हैं।

कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगने के बाद रेल यातायात भी पूरी तरह बंद हो गया था। पर अनलॉक के साथ-साथ रेल यातायात को भी बहाल किया गया। पर अभी सिर्फ स्पेशल ट्रेन के साथ-साथ कुछ रूटीन ट्रेने शुरू हुई थीँ। इन ट्रेनो में सामान्य बोगी नहीं हैं। अब दीपावली के त्योहार के चलते बाहर काम करने वाले अपने-अपने घरों को लौट रहे हैं। इस कारण ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म सीट नहीं है। कोरोना के चलते वेटिंग और जनरल बोगी है नहीं ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। उत्तर मध्य रेलवे से करीब 32 स्पेशल ट्रेन सहित एक सैकड़ा ट्रेने निकल रही हैं।

दलालों को रोकने किए इंतजाम

ट्रेनों में सीट कन्फर्म नहीं मिलने पर दलाल सक्रिय हो गए है। ऐसे में इन दलालों को रोकने रेलवे ने भी इंतजाम किए हैं। अब आरक्षण विंडो पर फार्म भरने के बाद पास ही बैठे डीसीआई से फार्म पर हस्ताक्षर कराने होंगे। इसके बाद ही आरक्षण के लिए फार्म जमा होगा। इस व्यवस्था पर दलाल डीसीआई के पास नहीं जा सकेंगेँ

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