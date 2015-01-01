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सराफा बाजार:सुबह क्रेन से हटवाईं गाड़ियां, दाेपहर में फिर खड़ी हाे गईं

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • स्थायी ट्रैफिक पॉइंट न होने से बाजार में गाड़ियों की अवैध पार्किंग

सराफा बाजार में त्योहार पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए सड़क घेरकर महीनों से खड़े चार पहिया वाहनों को पुलिस ने हटवाया। दो बार गाड़ियां हटाने के लिए पुलिस ने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जब लोगों ने गाड़ियां नहीं हटाईं तो गुरुवार सुबह पुलिस ने ही क्रेन बुलवाई और गाड़ियों को हटवाना शुरू किया। इसके बाद सड़क चौड़ी दिखी। हालांकि दोपहर में फिर से अवैध पार्किंग के कारण जाम के हालात बने।

दरअसल, दीपावली पर ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए पिछले सप्ताह पुलिस अफसरों ने व्यापारियों के साथ बैठक की थी। सराफा बाजार में सुबह से रात तक जाम लगता है। इसकी वजह है, सड़क घेरकर स्थाई रूप से खड़ी गाड़ियां। बैठक में व्यापारियों को बोला गया था कि वह गाड़ियां खुद ही हटा लें।

पुलिस ने अनाउंसमेंट भी कराया लेकिन व्यापारियों ने गाड़ियां नहीं हटाईं। इसके चलते यहां रोज जाम लग रहा था। वाहन रेंग-रेंगकर निकल रहे थे। गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे डीएसपी नरेश अन्नोटिया फोर्स के साथ पहुंच गए। यहां इन लोगों ने एक के बाद एक गाड़ियां हटवाना शुरू कीं।

जैसे ही पुलिस क्रेन लेकर पहुंची तो कई लोगों ने खुद ही गाड़ियां हटा लीं। पुलिस ने करीब 18 गाड़ियां यहां से हटाकर कोतवाली, ट्रैफिक थाना कंपू और पार्किंग में भेजीं। यहां से गाड़ियां हटने के बाद सड़क चौड़ीं दिखने लगी। दोपहर में यहां फिर गाड़ियां खड़ी हो गईं। इस कारण फिर से गाड़ियां फंसने लगीं और ट्रैफिक जाम हाेने लगा। इसकी एक वजह ये भी रही कि दाेपहर में यहां ट्रैफिक पॉइंट नहीं लगाया गया था।

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