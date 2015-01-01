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7 दिन 15 वारदात:बाजारों की भीड़ में सक्रिय शातिर, पलक झपकते ही बैग से कर जाते है जेवर, नकदी पार

Gwaliorएक घंटा पहले
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  • त्योहार पर बाजार में बढ़ने लगी चोरी की वारदात

ग्वालियर। त्योहार है तो खरीदारी भी होगी, पर यदि आप शहर के महाराज बाड़ा, सुभाष मार्केट, मुरार के सदर बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं जरा सावधान रहिएगा। यहां भीड़ के बीच मे कुछ शातिर भी सक्रिय हैं जो पलक झपकते ही आपके बैग में कट लगाकर जेवरात ओर नकदी चोरी कर ले जाएंगे। बीते 7 दिन में बाजारों में 15 वारदातें हो चुकी है। पुलिस भी इन चोरियों को रोक पाने में नाकाम रही है।

त्योहार परसुरक्षा

वारदातों को रोकने के लिए पुलिस कप्तान अमित सांघी ने बाजारों में चौकसी बढ़ा दी है। महिलाओं से जुड़े बाजारों में सिविल ड्रेस में महिला पुलिस को लगाया गया है। इज़के अलावा बाजारों के गेट पर भी बल तैनात किया गया है।

50 सीसीटीवी कैमरे भी फेल

कहने को बाजारों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन भीड़ में ये भी फेल हो जाते है। सुभाष मार्केट में 50 अधिक कैमरे लगे हैं। पर इस समय बाजारों में 4 से 5 गुना अधिक भीड़ है। इसलिए कैमरे की नजर ने शातिर चोर नहीं आ पाते है।

यह हुई हैं घटनाएं

केस-1

गुरुवार शाम को ग्वालियर के बदनपुरा की सुरेखा बदनावत खरीदारी करने बाड़ा के सुभाष मार्केट आईं थी। यहां कोई उनके बैग से 3 लाख रुपये के गहने चोरी कर ले गया। सीसीटीवी में काफी चेक किया पर पता नहीं चला। भीड़ के चक्कर मे जेवरात उतारकर पर्स में रखे थे।

केस-2

2 दिन पहले मुरैना के अम्बाह से सुनीता और उसकी ननद के बैग काटकर जेवर और नकदी चोरी हुए थे। ये घटना भी शाम के समय सुभाष मार्केट बाड़ा की है।

केस-3

7 दिन पहले मुरार के सदर बाजार में गोला का मंदिर निवासी पुलिसकर्मी की पत्नी ममता यादव का बैग काटकर चोर 9 हजार रुपये अन्य सामान चोरी कर ले गए। सीसीटीवी में फुटेज देखकर एक संदेही पूजा निवासी नूरगंज को पकड़ा है।

इन्होंने कहा

बाजारों में सिविल ड्रेस में महिला पुलिस कर्मियों को डयूटी पर लगाया गया है। लोग भी खरीदारी करते समय सावधान रहें।

अमित सांघी

एसपी ग्वालियर

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