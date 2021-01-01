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पेट्रोल पंप से कैश लूट की घटना में मिली कामयाबी:धौलपुर का शातिर बदमाश पकड़ा, पेट्रोल पंप पर लूट करने वालों से मैच हुआ फुटेज

ग्वालियरएक घंटा पहले
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पेट्रोल पंप पर लूट वाले दिन के फुटेज, इसमें पीली टीशर्ट वाला वीरेन्द्र बताया जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं हुई है - Dainik Bhaskar
पेट्रोल पंप पर लूट वाले दिन के फुटेज, इसमें पीली टीशर्ट वाला वीरेन्द्र बताया जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं हुई है
  • फिलहाल पुलिस नहीं कर रही पुष्टि
  • दो साथियों की तलाश तेज

गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हाई अलर्ट में पेट्रोल पंप के मुनीम से 2.25 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट में पुलिस को सफलता मिली है। अतराज का पुरा धौलपुर राजस्थान के एक शातिर बदमाश को पकड़ा गया है। इस पर एमपी, यूपी व राजस्थान में लूट के कई मामले दर्ज हैं। इसका फोटो भी लूट करने वाले दिन मिले फुटेज से मैच कर रहा है। पर अभी यह वारदात कुबूल नहीं कर रहा है। पुलिस को इसके दो साथियों की तलाश है। पुलिस का मानना है कि लूट करने वाली गैंग एमपी के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर के बदमाशों की है। फिलहाल पुलिस अभी इसके पकड़े जाने की पुष्टि नहीं कर रही है।

पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के निरावली स्थित परसेडिय़ा पेट्रोल पंप पर 25 जनवरी सुबह 10.10 बजे मुनीम विनोद पलैया पर पिस्टल के बट से हमला करने के बाद बाइक सवार तीन बदमाश नकदी से भरा बैग लूटकर ले गए थे। बैग में 2.25 लाख रुपए कैश था। वारदात के बाद से ही क्राइम ब्रांच और पुरानी छावनी थाना पुलिस की टीमें लुटेरों की तलाश में लगी हुई थी। घटना स्थल से मिले फुटेज और बदनापुरा के पास खड़ी मिली लुटेरों की अपाचे बाइक ही पुलिस के पास सुराग थे। बाइक के बारे में भी पता लगा था कि यह धौलपुर से घटना के 10 दिन पहले चोरी हुई थी। पुलिस की टीम बाइक की जांच करते-करते राजस्थान के धौलपुर जा पहुंची। यहां पर पड़ताल की तो पता चला कि वारदात को अतराज का पुरा निवासी वीरेन्द्र तथा उसके साथियों ने अंजाम दिया है। इसका पता चलते ही पुलिस व क्राइम ब्रांच ने वीरेन्द्र की तलाश शुरू की। सोमवार सुबह पुलिस उसे उठा लाई है, लेकिन अभी वह घटना कुबूल नहीं कर रहा है।

सीसीटीवी फुटेज से मिला वीरेन्द्र का सुराग

लूट की वारदात को अंजाम देते समय व बाइक चोरी करते समय पुलिस के हाथ बदमाशों के स्पष्ट फुटेज मिले थे। जिनकी पड़ताल करने पर पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाला वीरेन्द्र है और इसके खिलाफ यूपी, राजस्थान तथा एमपी में कई लूटके मामले दर्ज है। अब पुलिस उससे पता लगा रही है कि उसके साथ वारदात में और कौन-कौन शामिल है। ग्वालियर एसपी अमित सांघी का कहना है कि अभी सिर्फ संदेही मान रहे हैं। जब तक वह वारदात कुबूल नहीं करता है और रुपए बरामद नहीं होते कुछ नहीं कहा जा सकता।

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