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  • Victimized Girl Locked In Police Station Outside Court To Change Speech, Police Beaten Up With Sticks, TI Said Lying

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मुरार में दुष्कर्म की घटना पर मचा बबाल:दुष्कर्म पीड़ित लड़की कोर्ट के बाहर बोली-बयान बदलने के लिए थाने में बंद कर पुलिस ने झाडू-डंडे से पीटा, टीआई बोले-झूठ बोल रही

ग्वालियरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो- मुरार थाना - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो- मुरार थाना
  • सीपी कॉलोनी में 31 जनवरी की रात 8 बजे की बताई घटना
  • जिस पर दुष्कर्म का आरोप वह चाचा के मर्डर का मुख्य गवा व चश्मदीद

सोमवार शाम को एक दुष्कर्म के मामले पर मुरार थाना से लेकर कोर्ट तक काफी बबाल मचा है। पीड़ित लड़की जिस घर में झाडू-पोंछा का काम कर रही है उसके मालिक के नाती और नाती के दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। घटना 31 जनवरी रात 8 बजे की थी। उसी रात 11.23 बजे पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, पर सोमवार शाम इस मामले में उस समय बबाल खड़ा हो गया जब पुलिस ने लड़की को थाना में बंद कर झाडू-डंडों से पीटा।

पुलिस का कहना था कि लड़की ने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया है। लड़की ने कोर्ट में भी टीआई मुरार अजय पवार और पूरे स्टाफ पर थाना में बंद कर कोर्ट में बयान बदलने के लिए पीटने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने भी पीड़ित को मुरार पुलिस के पास नहीं सौंपने के निर्देश दिए हैं। लड़की जब कोर्ट आई थी तो चांटों से उसके गाल लाल थे शरीर पर कई जगह पीटने के निशाने थे। पुलिस को पीड़िता को पीटने का अधिकार किसने दिया है।

पीड़ित लड़की कोर्ट में बयान देने के बाद पुलिस अभिरक्षा में जाती हुई, लड़की के हाथ व गाल पर चोट के निशान थे
पीड़ित लड़की कोर्ट में बयान देने के बाद पुलिस अभिरक्षा में जाती हुई, लड़की के हाथ व गाल पर चोट के निशान थे

पीड़ित लड़की ने सुनाई घटना की कहानी

एक लड़की ने खुद की उम्र 15 साल बताते हुए आरोप लगाया है कि सीपी कॉलोनी निवासी गंगा सिंह भदौरिया के मकान में झाडू पोंछा का काम करती हूं। 20 दिसंबर 2020 से काम पर रखा था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती हूं। 31 जनवरी की रात 8 बजे गंगासिंह का नाती आदित्य भदौरिया और उसका एक दोस्त ने मेरे दरवाजा पर दस्तक दी। जब दरवाजा खोला तो आदित्य और उसके दोस्त कमरे में आ गए। इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां से धमकाकर भाग गए। काफी डरी हुई थी पहले सीएम हेल्प लाइन पर कॉल किया। मुरार पुलिस उसे लेकर थाना पहुंची। पुलिस ने आदित्य के दोस्त पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। परिवार मुझे धमका रहा है।

अपने बचाव में आया आरोपी पक्ष

इस मामले में आरोपी पक्ष ने पूरी ताकत के साथ अपना बचाव किया है।प्रॉपर्टी कारोबारी गंगासिंह भदौरिया ने बताया कि मेरे नाती आदित्य सिंह भदौरिया पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की झूठ बोल रही है। 28 सितंबर 2017 को मेरे बेटे संजय भदौरिया की सोनू परमार, संदीप शर्मा और उनके साथियों ने हत्या कर दी थी। उस हत्या में नाती आदित्य मुख्य गवाह है। अभी सभी आरोपी कोविड पैरोल पर बाहर है। पूरी साजिश के तहत इस लड़की को 20 दिसंबर को काम पर रखवाया गया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पूरा मामला साफ है। एक लड़का जिसका नाम राहुल शर्मा है। वह खाने के पैकेट लेकर 31 जनवरी 2021 की रात पौने आठ बजे आता दिख रहा है। रात 8.22 बजे गया है। उसके साथ लड़की ने सीएम हेल्प लाइन पर कॉल कर दिया। फुटेज पूरी सच्चाई कह रही है।

कोर्ट के बाहर पीड़ित बोली- पुलिस ने रात भर झाडू से पीटा

इस मामले में कोर्ट में बयान देने गई पीड़ित लड़की ने खुलकर बयान दिया है। पुलिस पर रात भर हवालात में बंद कर झाडू और डंडों से पीटने और बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसे किसी ने नहीं भेजा। उसके साथ आदित्य भदौरिया और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया है। पुलिस न जाने क्यों उसे बचा रही है। मेरे पिता को भी बेरहमी से पीटा गया है। आरोपी पक्ष सामने खड़े होकर मुझे पिटवा रहा है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है।

उम्र को लेकर गफलत

मुरार थाना टीआई अजय पवार का कहना घटना के बाद थाना पहुंची पीड़ित ने खुद को नाबालिग बताते हुए अपनी उम्र 15 साल बताई थी। जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की भी धारा लगाई। पर उसका जो आधार कार्ड उसने दिया उसमें उम्र 13 साल है। जब बिजौली के विजयगढ़ से उसके पिता को बुलाया गया और उसने जो मार्कशीट दी है। उसमें लड़की की उम्र 18 साल 8 महीने हैं।

पूरे मामले की जांच की जा रही है

पुलिस किसी लड़की को नहीं पीट सकती है। यदि थाने में ऐसा हुआ है तो मामले की जांच करवा रहा हूं। जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी

अमित सांघी, एसपी ग्वालियर

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