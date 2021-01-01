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निरीक्षण:मुरैना से तिघरा आएगा चंबल का पानी, जल्द शुरू होगी नई टंकियों से सप्लाई

ग्वालियर2 घंटे पहले
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अफसरों से चर्चा करते नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव। - Dainik Bhaskar
अफसरों से चर्चा करते नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव।
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने विकास योजनाओं पर चर्चा की

चंबल से पानी लाने के मामले में चंबल अभयारण्य द्वारा संभावित आपत्तियों को देखते हुए अब मुरैना से चंबल का पानी तिघरा तक लाने पर विचार किया जा रहा है। मुरैना को चंबल से पानी के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। चंबल का पानी लाने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित दौरे से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए आयुक्त ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जलालपुर में बन रहे नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की टंकियों को नगरीय निकाय चुनाव से पहले चालू कर क्षेत्र में पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान वे मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और डोर-टू-डोर कचरा व्यवस्था को देखने भी पहुंचे। श्रीधाम एक्सप्रेस से बुधवार को आए आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने सुबह 10 बजे से निरीक्षण शुरू किया। सबसे पहले वे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन देखने सिटी सेंटर साइट-1 पर पहुंचे। यहां लोग कचरा गाड़ी में कचरा डाल रहे थे।

मुरैना से तिघरा आएगा चंबल का पानी: निगम अभी तक चंबल नदी से पानी लाने की योजना पर काम कर रहा था। चंबल अभयारण्य क्षेत्र से स्वीकृति नहीं मिलने की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने योजना का रास्ता बदला है। पिछले दिनों मुरैना को चंबल नदी से पानी लिफ्ट करने की स्वीकृति मिल चुकी है। अब सरकार चंबल नदी की जगह मुरैना से तिघरा तक पानी लाने पर काम करेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान निकुंज श्रीवास्तव ने आयुक्त शिवम वर्मा और पीएचई अधीक्षण यंत्री आरएलएस मौर्य को नई डीपीआर तैयार करने को कहा है।

मेहरा: पीएम आवास योजना की सभी बुकिंग खोलें
निरीक्षण के दौरान श्री श्रीवास्तव मानपुर साइट पर पहुंचे। यहां निर्माण कार्य देखकर बोले- टीम ने अच्छा काम किया है। आवासों की डिजाइन बेहतर है। सभी आवास बिक जाने पर मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिफ्ट आदि के बिल का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में एक सोसाइटी बनाकर मकान मालिकों को चलाने के लिए दी जाए। मेहरा और सिरोल की बुकिंग पर आयुक्त ने कहा कि सभी की बुकिंग चालू कर दी जाए। इससे आने वाले पैसे से निर्माण कार्य में मदद मिलेगी।

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