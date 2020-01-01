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ऊर्जा मंत्री करेंगे दो दिन पदयात्रा:जहां कभी खुद लोगों के लिए कटिया डालते थे अब वहीं जाकर बिजली बचाने के फायदे समझाएंगे ऊर्जा मंत्री

ग्वालियरएक घंटा पहले
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ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शहर की विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए - Dainik Bhaskar
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शहर की विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए
  • बिजली, पानी और सफाई पर लोगों को जागरूक करने ऊर्जा मंत्री करेंगे पदयात्रा
  • 29 और 30 जनवरी को ग्वालियर विधान सभा क्षेत्र में करेंगे पदयात्रा

जहां कभी लोगों के लिए खुद कटिया डालकर बिजली विभाग के अफसरों से लड़ जाते थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अब वहां वह लोगों को जागरूक कर बिजली बचाने के महत्व को बताएंगे। फर्क इतना है कि तब वह विपक्ष में थे और अब सत्ता में हैं। 29 और 30 जनवरी को ऊर्जा मंत्री अपनी विधान सभा में घूमकर बिजली बचाने, पानी बचाने और सफाई रखने के बारे में लोगों को समझाएंगे। यह बात उन्होंने बुधवार दोपहर चर्चा करते हुए कही है।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुधवार दोपहर शहर के विकास कार्यो की समीक्षा की है। साथ ही योजनाओं पर भी अफसरों से बात की है। इसके बाद मीडिया से भी चर्चा कर उन्होंने बताया कि जनता ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको वह हर हाल में निभाएंगे। उन्होंने बताया कि 29 और 30 जनवरी को वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा कर लोगों से मिलेंगे। उन्हें बताएंगे कि ऊर्जा बचाना कितना आवश्यक है। वह लोगों को बताएंगे कि बिजली जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें। व्यर्थ में बिजली न जलाएं। एक समय था जब यही प्रद्युम्न सिंह बिल न भरने वालों के बिजली कनेक्शन काटे जाने पर खुद तार जोड़कर सरकार का विरोध करते थे। पर अब वह सत्ता में है तो बिजली बचाने पर महत्व दे रहे हैं।

खुले चलते हैं नल, बर्बाद होता है पानी

ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि अक्सर देखते हैं नलों में टोटियां नहीं लगी होती हैं। इससे व्यर्थ में पानी बहता रहता है। इस तरह के व्यर्थ होते पानी को बचाना चाहिए। जहां नल खुले पड़े हैं वहां टोटियां लगवाई जाएंगी। लोग खुले में कचरा फेंक देते हैं। इस आदत में सुधार लाने की जरूरत है। दो दिन की पदयात्रा में इन्हीं तीन मुद्दों पर वह जनता के बीच में जाकर बात करेंगे।

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