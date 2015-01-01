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खुदकुशी:घर पहुंचा तो फांसी पर लटकी मिली पत्नी, मार्च में हुई थी शादी

ग्वालियर3 घंटे पहले
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गोला का मंदिर इलाके के जडेरूआ शासकीय स्कूल के पास रहने वाले भूपेंद्र यादव की पत्नी भावना यादव (24) ने बीती रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भावना की शादी 10 मार्च को हुई थी। भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को सुबह वह अपनी दुकान पर चला गया था।

उसकी पत्नी भावना ने दोपहर तक घर में काम किया 3 बजे अपने कमरे में सोने चली गई थी। रात 10 बजे भूपेंद्र दुकान से घर पहुंचा तो भावना के कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा काफी देर तक खटखटाने के बाद भी नहीं खुला तब भूपेंद्र ने खिड़की से झांका तब भावना फांसी पर लटकी दिखी। भावना ने संभवत: दोपहर में ही फांसी लगाई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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