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मौसम में बदलाव:शाम को 6 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवा, 3 घंटे में 6.4 डिग्री लुढ़का पारा

ग्वालियर43 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • शाम 5:30 बजे 16.8 डिग्री तो रात 8:30 बजे 10.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा

दिनभर की खिली धूप के बाद गुरुवार को शाम 6 बजे के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आया। शाम के समय उत्तर से आने वाली हवा की रफ्तार बढ़ी। इस दौरान 6 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से सर्द हवा चली। जिस कारण 3 घंटे के दौरान ही 6.4 डिग्री पारा लुढ़क गया। शाम 5:30 बजे 16.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, जबकि रात 8:30 बजे यानी तीन घंटे के अंतराल में तापमान 10.4 डिग्री पर आ गया। तापमान में गिरावट से ठिठुरन भरी सर्दी का अहसास रहा।

हर 3 घंटे में पारे की चाल

नोट- तापमान डिग्री सेल्सियस में है।
नोट- तापमान डिग्री सेल्सियस में है।

तीन दिन से रोज लुढ़क रहा रात का पारा
पिछले तीन दिन से रात का पारा रोज लुढ़क रहा है। 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि 16 दिसंबर को 9.7 डिग्री, वहीं गुरुवार को 2.3 डिग्री गिरावट के साथ 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। जबकि अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री गिरावट के साथ 21.10 दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.30 कम रहा।

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