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प्रतियोगिता:निबंध लेखन में साक्षी रहीं विजेता

ग्वालियरएक घंटा पहले
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म.प्र राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार बाल दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय ग्वालियर, कल्पना शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान समिति, अर्चना अभ्युदय एजुकेशन एवं वेल्फेयर सोसाइटी के सयुंक्त तत्वावधान में आयोजित की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे ऋतुराज सिंह चौहान थे। निबंध लेखन में साक्षी बरुआ प्रथम, वर्षा गौड़ द्वितीय एवं वंश प्रताप तृतीय स्थान पर रहे। वही चित्रकला प्रतियोगिता में खुशी तोमर, अंकित करोरिया , मौलिशा परमार एवं रुचि कौशल विजयी रहे।

अंग्रेजी निबंध लेखन मे मौलिशा परमार, खुशी भदौरिया, रिया तोमर विजयी रहीं। कार्यक्रम में मनोज उपाध्याय ने प्रतिभागियों का आत्मबल बढ़ाया। प्रतियोगिता की रूपरेखा किरण भदौरिया ने बताई। प्रतियोगिता मं भागीदारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेज गए। इससे अर्चना शर्मा, कल्पना शर्मा, सुनयना तोमर, अपेक्षा राजपूत, निधि परिहार एवं अन्य लोग आदि शामिल हुए।

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