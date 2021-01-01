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बाइक पर लिफ्ट देकर इज्जत की तार-तार:महिला को दोस्त के घर बंधक बनाकर युवक ने किया दुष्कर्म

ग्वालियरएक घंटा पहले
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झांसी रोड थाना (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
झांसी रोड थाना (फाइल फोटो)
  • विक्की फैक्ट्री झांसी रोड क्षेत्र में हुई घटना
  • बिजौली के मुगलपुरा में रहने वाली है 29 वर्षीय पीड़ित महिला

ननद को अस्पताल से देखने के बाद घर लौट रही एक महिला को पहचान का एक युवक मिल गया। उसने घर तक लिफ्ट ऑफर की। महिला को लिफ्ट देकर बाइक सवार घर न ले जाते हुए अपने दोस्त के घर लेकर पहुंचा। यहां महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। सोमवार सुबह महिला को धमकाकर उसके घर के पास छोड़ गया। घटना रविवार रात विक्की फैक्ट्री इलाके की है। महिला ने झांसी रोड थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले एक युवक और उसकी मदद करने वाले 3 दोस्तों पर धमकाने का मामला दर्ज किया है।

बिजौली के मुगलपुरा निवासी 29 वर्षीय महिला की ननद अभी कमला राजा अस्पताल में भर्ती है। रविवार दोपहर महिला टैक्सी लेकर ननद को देखने पहुंची थी। वहां उसे शाम के 6 बज गए। रात होने पर महिला ने घर फोन कर बोल दिया कि वह थाटीपुर ननद के घर के लिए जा रही है वहीं ठहरेगी। कमला राजा अस्पताल से निकल कर महिला टैक्सी पकड़ने केआरजी कॉलेज के पास पहुंची। यहां काफी समय तक टैक्सी नहीं मिली। इसी समय उसकी पहचान का मनीष कुशवाह वहां से बाइक लेकर निकला। महिला को देखकर वह रूक गया। उसने कहा कि रात हो गई है टैक्सी नहीं मिलेगी। वो उसे उसकी ननद के घर थाटीपुर तक छोड़ देगा। इस पर महिला ने लिफ्ट ले ली। वहां से निकलते ही मनीष ने बाइक विक्की फैक्ट्री की तरफ मोड़ दी। महिला ने विरोध किया तो मनीष ने बताया कि एक दोस्त को लिफाफा देना है और उसके बाद आप को छोड़ दूंगा। इसके बाद मनीष महिला को लेकर विक्की फैक्ट्री में अपने दोस्त रामू के घर पहुंचा। यहां महिला को जबरन अंदर ले गए और बंधक बनाकर मनीष ने रात भर दुष्कर्म किया।

दोस्तों ने धमकाया, दुष्कर्म में मदद की

महिला को सोमवार सुबह आरोपी मनीष बाइक पर बैठा कर थाटीपुर में उसके घर के पास छोड़ गया। इसके बाद महिला अपने पति के साथ झांसी रोड थाना पहुंची और मामले की शिकायत की। महिला ने शिकायत की है कि मनीष के अलावा उस घर में उसके दोस्त रामू, राहुल और कृष्णा कुशवाह थे। तीनों दोस्तों ने बंधक बनाने और दुष्कर्म में मनीष की मदद की है। मनीष के दोस्तों ने धमकाया था कि पुलिस में शिकायत की तो पति को जान से मार देंगे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी फरार हैं।

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