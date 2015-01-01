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आत्महत्या का प्रयास:पति से झगड़ा होने पर आत्महत्या करने किले पर पहुंची महिला, पुलिस ने बचाया

ग्वालियरएक घंटा पहले
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ग्वालियर का किला।- फाइल

पति से झगड़ा होने पर एक महिला आत्महत्या करने शुक्रवार शाम को किले पर पहुंच गई। महिला दीवार पर चढ़ी तभी बहोडा़पुर थाने के पुलिसकर्मी पहुंच गए और महिला को पकड़कर नीचे उतारा।

टीआई बहोड़ापुर प्रशांत यादव ने बताया कि विनय नगर सेक्टर-3 के रहने वाले देवेंद्र पुत्र रामप्रताप सिंह तोमर रहते हैं। वह भिंड में शिक्षक हैं। शुक्रवार को वह अपने घर पर थे। शाम करीब 4 बजे उनका उनकी पत्नी अनीता से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद अनीता घर से बिना बताए चली गई। वह खुदकुशी करने के लिए किले पर जा पहुंची। वह कोटेश्वर मंदिर की तरफ दीवार पर पहुंची। यहां पर बहोड़ापुर थाने की एफआरवी खड़ी थी।

महिला जैसे ही दीवार पर चढ़ी तो एफआरवी का पायलट और सिपाही दौड़े। अनीता छलांग लगा पाती, इससे पहले ही उसे पकड़कर नीचे उतारा। इसके बाद महिला से पति का नंबर मांगा। महिला यहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उसे थाने ले जाया गया। महिला ने बताया कि पति से नाराज होकर वह खुदकुशी करने गई थी।

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