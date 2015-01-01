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हादसा:चार मंजिला मकान से गिरा मजदूर, अस्पताल में मौत

ग्वालियर2 दिन पहले
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पाटनकर चौराहे के पास डॉ. राकेश कुरेले के निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे मजदूर नथोली जाटव की चार मंजिल से गिरने से मौत हो गई। काम करते समय मजदूर का पैर फिसल गया था। मजदूर नथोली मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे चौथी मंजिल पर काम कर रहा था तभी हादसा हो गया।

अस्पताल में भर्ती मिली आरोपी: थाटीपुर के सुरेश नगर में महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसे और उसके पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला आरोपी विनाेद कटारे निजी अस्पताल में भर्ती मिला। थाटीपुर पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में लेकर जेएएच की बर्न यूनिट में भर्ती कराया है। आरोपी से पूछताछ नहीं हो सकी है।

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