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सैनिटाइजर के साइट इफैक्ट:कोरोना के डर से बार-बार सेनिटाइजर लगाने के कारण महिला के हाथों में हो गए घाव

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • विशेषज्ञ बोले- ज्यादा एल्कोहल होने से त्वचा में इंफेक्शन का खतरा

(अभिषेक द्विवेदी) कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग ज्यादा मात्रा में सेनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो त्वचा के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जेएएच की ओपीडी में गुरुवार को 50 वर्षीय राजकुमारी चर्म एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुभव गर्ग को दिखाने आई। महिला को सेनिटाइजर का अत्यधिक उपयोग किया इसलिए उनके हाथों में घाव हो गए हैं। उनके दोनों हाथों की चमड़ी निकल गई है। महिला का कहना था कि उन्हें पिछले ढाई माह से परेशानी हो रही है। पहले हाथों में खुजली होती थी। धीरे-धीरे यह स्थिति हो गई है। वह घर में कोई भी काम करने के बाद सेनिटाइजर से हाथ धोती थीं।

जेएएच की ओपीडी में रोज ऐसे 5-7 मरीज आ रहे
शहर के चर्म एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञों के पास प्रतिदिन इस तरह के केस आ रहे हैं। जेएएच की ओपीडी में प्रतिदिन 5 से 7 मरीज आ रहे हैं। सेनिटाइजर में एल्कोहल होता है जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है।

बच्चे और बुजुर्ग सेनिटाइजर का कम उपयोग करें
^सेनिटाइजर में एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। एल्कोहल से त्वचा की चमड़ी सूखने लगती है। इस कारण सेनिटाइजर का अनावश्यक उपयोग करने से बचें। इंफेक्शन से बचने के लिए सेनिटाइजर उपयोग के बाद माॅश्चराइजर क्रीम लगाएं। बुजुर्ग और बच्चे सेनिटाइजर का उपयोग करने की बजाय हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। परेशानी आए तो विशेषज्ञ को दिखाएं।
- डॉ. अनुभव गर्ग, विभागाध्यक्ष, चर्म एवं कुष्ठ रोग, जीआरएमसी

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