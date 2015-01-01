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युवक ने जहर खाया:पुरानी छावनी में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी, बाजार से घर पहुंचा था युवक युवक

ग्वालियर14 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

पुरानी छावनी क्षेत्र में रहने वाले राजू बाथम(18) ने विगत दिवस घर में जहर खा लिया। युवक बाजार से घर पहुंचा था। कुछ समय बाद जब राजू की तबियत बिगड़ने लगी तब परिजन उसे अस्पताल ले गए।

अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि राजू ने जहर खाया है। राजू का तत्काल उपचार के दौरान रात में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक की खुदकुशी के कारणोें की जांच शुरू कर दी है।

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