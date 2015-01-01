पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • Zaira Seat Congress Candidate Upadhyay Filed A Petition In The High Court, Seeking Re election At 16 Polling Stations

मध्यप्रदेश उपचुनाव:जाैरा सीट- कांग्रेस प्रत्याशी उपाध्याय ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका , 16 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की

ग्वालियर15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक फोटो

जौरा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर याचिका में जौरा विधानसभा के 16 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की मांग की गई है।

एडवोकेट राजीव शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को आवेदन देते हुए इन मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताई थी। फिर भी इन केंद्रों पर सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए।

3 नवंबर को हुए मतदान में इन केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की गई, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। याचिका में यह भी बताया गया कि सात नवंबर के बाद पुनर्मतदान नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में याचिका की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। संभवत: इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें