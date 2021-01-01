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नुकसान:नहर हुई ओवरफ्लो, गेहूं और मटर की फसल में भरा पानी

पिछोर5 घंटे पहले
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  • किसानों का हो रहा नुकसान, पैता के पानी के आगे निकासी नहीं होने से आ रही समस्या

ग्राम विर्राट के पास हरसी बांध की डी 17 नहर के पैता के ओवरफ्लो होने की वजह से खेतों में काफी मात्रा में पानी भर गया। जिन खेतों में पानी भर गया है उनमें गेहूं और मटर की फसल लगी हुई हैl लेकिन अब पानी भरने के कारण उसमें नुकसान हो रहा है।

जबकि नहर में पानी अधिक आने के चलते किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पानी कम करने को लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

दरअसल हरसी बांध से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के चलते रविवार को सुबह के समय डी 17 नहर का ग्राम छपरा के लिए गया पैता से ग्राम विर्राट के पास ओवरफ्लो होने के कारण काफी मात्रा में पानी खेतों में जा रहा है। यही वजह रही कि अधिक पानी जाने के कारण एक दर्जन किसानों की 30 बीघा से अधिक खेतों में नहर का पानी भर गया।

खेतों में पानी भरने से उसमें खड़ी गेहूं और मटर की फसल में नुकसान हो रहा है। क्योंकि फसल मैं ज्यादा मात्रा में पानी भरा हैl पैता में अधिक पानी आने की शिकायत किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की थी। लेकिन पानी की मात्रा कम नहीं कराई जा रहा है।

विर्राट के पास नहर में पैता नहीं बनाने से हुई समस्या

नहर में पहले कम पानी आ रहा था, जिसके चलते किसान पानी की मात्रा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। पानी कम आने का कारण टेल पोर्सन पानी कम पहुंच रहा था वहां अधिक मात्रा में पानी पहुंचना शुरू हो गया। जवाहर नवोदय स्कूल के पास नहर से ग्राम छपरा व विर्राट सहित अन्य गांवों के लिए पैता बना हुआ है। यह पैता ग्राम विर्राट तक ही बना हुआ है।

इससे आगे पानी नहीं जाने पर पानी वहीं भरा रहता है और अधिक मात्रा में पानी आने पर यह ओवरफ्लो हो जाता है। हर साल इस तरह की समस्या आती है। किसान कई बार पैता से कुलाबे डालने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कुलाबे नहीं बनाए जा रहे हैं। जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नहर में पानी छोड़ने के बाद नहीं की जा रही निगरानी

हरसी बांध से नहर में पानी छोड़े जाने के बाद सिंचाई विभाग के मैदानी अमले द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की जाना चाहिए। जिससे नहर में कहां समस्या आ रही है इसका पता चल सके और किसानों का नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन विभाग के मैदानी अमले के मॉनीटरिंग नहीं किए जाने की वजह से आए दिन इस प्रकार की समस्या आती है और किसानों का नुकसान हो जाता है। पिछली साल भी कई जगह नहर के ओवर फ्लो होने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।

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