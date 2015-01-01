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स्वच्छता:नगर परिषद के अधिकारियों ने लोगों को सफाई के प्रति किया जागरूक; सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी: यादव

पिछोरएक घंटा पहले
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पिछोर में स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली निकालते नगर परिषद के कर्मचारी।

नगर परिषद पिछोर द्वारा गुरुवार को कस्बे में पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। जिसमें अभियान की शुरुआत सीएमओ महेंद्र यादव, स्वास्थ निरीक्षक मुकेश अरन द्वारा जागरूकता रैली निकालकर की गईl इस दौरान सीएमओ यादव ने कहा कि सफाई रखेंगे तो बीमारियों से बचेंगे।

इस दौरान लोगों से अपील की गई की स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2020- 21 में नगर परिषद पिछोर को स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान लाने के लिए कस्बे को पॉलिथीन मुक्त करें। साथ ही गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी बचें। छोटा बाजार, बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदारों को हिदायत दी कि वह अपनी दुकानों पर पॉलीथिन का उपयोग ना करें एवं ना ही किसी को पॉलिथीन में सामग्री दें।

क्योंकि पॉलिथीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। फल विक्रेता, होटल, चाट विक्रेता, किराना स्टोर आदि दुकानदारों को पॉलीथिन का उपयोग करने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर राहुल साहू, मनोज शर्मा, नवीन श्रीवास्तव, राजकुमार यादव, सुरेंद्र श्रीवास्तव, सिद्दीक अहमद खान, बलराम बाल्मिक मौजूद रहे।

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