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पिछोर:वार्ड में लगी बिजली की लाइन हुई जर्जर, आए दिन स्विच बॉक्स और केबलों में लग रही आग

पिछोर5 घंटे पहले
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  • मकानों के पास हो रहे फॉल्ट से दहशत में लोग

कस्बे के सभी वार्डों में डली बिजली की लाइन पूरी तरह से जर्जर हो गई हैl जिसके चलते आए दिन स्विच बॉक्स और केबिलों में आग लग रही हैl रविवार को भी सुबह के समय वार्ड क्रमांक 8 में खंबे पर लगे ट्रांसफार्मर की केबल में आग लग गईl इससे पूरे वार्ड की बिजली गुल हो गईl वही मकानों के पास खंबे पर आग लगने से लोगों में भी दहशत हैं। लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद भी बिजली कंपनी द्वारा लाइनों को बदल वाया नहीं जा रहा हैl

कस्बे में कई सालों पहले बोर्डों मैं बिजली की लाइन डाली गई थीl जो कि अब पूरी तरह से जर्जर हो गई हैl ऐसे में आए दिन खंभों पर लगे स्विच बॉक्स और केबिलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैl रविवार को भी नगर परिषद पिछोर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 8 में सुबह बिजली के पोल पर लगे ट्रांसफार्मर की केबल में आग लग जाने के कारण पूरी केवल जल गईl

इसकी वजह से पूरे वार्ड की बिजली 2 घंटे तक गुल रहीl आए दिन चल रहा है स्विच बॉक्स और केबिलों के कारण लोगों में भी दहशत है क्योंकि अधिकांश पोल मकानों के ठीक पास लगे हुए। कस्बे वासियों द्वारा कई बार बिजली की लाइनों को बदलने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों से मांग की गई। लेकिन इसके बाद भी लाइनों को बदलवाया नहीं जा रहा है।

अधिक लोड के कारण समस्या

बिजली की जर्जर लाइन होने से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। खंभों पर लगे स्विच बॉक्स लोड अधिक होने के कारण जल चुके हैं, जिससे आए दिन बिजली केवल जलने एवं टूटने की समस्याएं उत्पन्न होती है।

-बीपी विश्वकर्मा, जेई बिजली वितरण कंपनी पिछोर

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