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मिस्त्री संगठन का फैसला:बुधवार के दिन दुकान खोलने पर 2100 रुपए जुर्माना

पोरसा2 घंटे पहले
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पोरसा नगर के मिस्त्री संगठन ने निर्णय लिया है कि बुधवार के दिन किसी भी मैकेनिक की दुकान खुली पाई तो संगठन उस पर 2100 रुपए का जुर्माना करेगा।

बुधवार को मिस्त्री संगठन के अध्यक्ष पप्पू सिंह परमार की उपस्थिति में अटेर रोड के 18 मिस्त्रियों ने फैसला लिया कि किसी भी मिस्त्री की दुकान बुधवार के दिन खुली पाई गई तो यूनियन की तरफ से 2100 रुपए का जुर्माना होगा। जो भी मिस्त्री बताएगा उसको 500 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे।

बनवारी लाल उपाध्याय की दुकान पर आयोजित बैठक में मिस्त्री संगठन के अशोक श्रीवास, पर्वत गुल्लू मिस्त्री, राजेश मिस्त्री, चिक्की, राजेश, दामोदर शर्मा, निजाम खान, अजय, विकास, दिलीप, रॉकी, धर्मेंद्र, बंटी, बनवारी, अनूप, सोनू,लाला एवं कौशलेंद्र तोमर उपस्थित रहे।

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