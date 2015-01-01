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बाजरा खरीदी की धीमी रफ्तार:5 से 6 दिन इंतजार के बाद 1 दिन में मात्र 10 किसान बेच पा रहे उपज

पोरसा3 घंटे पहले
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  • उपार्जन केंद्रों की संख्या मात्र 47, इसलिए देरी से हो रही बाजरा की तुलाई
  • चुनाव निपटने के बाद भी किसानों की समस्या हल करने पर शासन-प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

पोरसा के आरोन सोसाइटी एवं रजोधा के द्वारा बाजरा खरीदी बाबा वेयर हाउस गेट नंबर 1, 2 पर भिंड रोड पोरसा पर की जा रही है। यहां प्रतिदिन 400, 500 किसान अपनी फसल ट्रैक्टरों में भरकर खरीदी केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जहां किसानों को अपनी बाजरा की तौल कराने के लिए पांच से छह दिन रुकना पड़ता है। जबकि किसान को खरीफ की फसलों के लिए खेतों को तैयार भी करना है।

वहीं दीवाली त्यौहार की भी तैयारियां करना हैं। किसान अपने गृह कार्य को छोड़ कर खरीदी केंद्रों पर घिरे हुए हैं। किसानों का कहना है कि चुनाव की वजह से हमारी एक नहीं सुनी जा रही है। सरकार व प्रशासन का किसानों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। अब चुनाव हो गया है तो भी इस समस्या की ओर सरकार या प्राशासन के साथ-साथ किसी नेता का भी इस ओर ध्यान नहीं है। किसानों का कहना है कि किसान केवल परेशान होने के लिए हैं। किसानों को हमेशा वादे किए जाते हैं, पर उनकी सुनता कोई नहीं है।

हमीरपुरा वेयरहाउस पर 3 दिन में एक किमी तक पहुंची ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लाइन, पानी तक की सुविधा नहीं

शासकीय खरीद पर बिकने वाले बाजरा की लंबी कतार एक 1 किलोमीटर तक हो चुकी है। 3 तीन दिन में भी नहीं तुल पा रहा है बाजरा। ग्रामीणों को भूखे परेशान होना पड़ रहा है। पानी तक की व्यवस्था नहीं है। वेयर हाउस में हैंडपंप भी खराब है। हमीरपुरा वार्ड नंबर 2 में स्थित वेयरहाउस पर प्रतिदिन 40 व्यक्तियों को बाजरा की तौल के लिए बुलाया जाता है।

1 दिन में मात्र 10 लोगों से अधिक की तौल नहीं हो पाती है। इस कारण लाइन लंबी होती चली जा रही है। पिछले 3 दिन से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जबकि दीपावली का त्यौहार नजदीक है। किसान क्या करें। सरकारी खरीद के चक्कर के चलते किसान भूख से परेशान हो रहे हैं।

वहीं इससे पहले सरसों व गेंहू खरीदी के लिए तत्कालीन कलेक्टर प्रियंका दास ने 80 खरीदी केंद्र बनाए थे, जबकि अभी कलेक्टर अनुराग वर्मा ने केवल 47 केंद्र बनाए हैं। जो कि बहुत कम है, वहीं किसानों ने कलेक्टर व एसडीएम से आग्रह किया है कि कांटे व खरीदी केंद्र बढ़ाएं जाएं। वहीं गुरुवार की शाम करीब 4 बजे पोरसा के बाबा वेयर हाउस पर एसडीएम राजीव समाधिया व एसडीओपी अशोक सिंह ने निरीक्षण भी किया।

किसान बोले- बाजारा खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, उपार्जन केंद्रों की दूरी का भी रखें ध्यान

किसान रामनिवास का कहना है कि शासन की खराब नीति के कारण हम परेशान हो रहे हैं, शहर दूर है। बाजरा तुल नहीं पा रहा है। घर से दूर पड़े हुए हैं। शासन को चाहिए कि वह शीघ्र बाजरा तुलवाए। शिवम सिंह तोमर ग्राम कोथर कलां का कहना है कि हमें 3 दिन हो गए। हमारा बाजरा नहीं तुल पा रहा है। घर पर हमारे त्योहार के कई काम हैं, लेकिन यहां खरीदी केंद्र से ही फुरसत नहीं। ऐसे में त्योहार की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर ग्राम धीरबल का पुरा का कहना है कि आज हमें 3 दिन हो गए अभी तक हमारी तौल नहीं हो पाई है।

हमारा गांव पोरसा से दूर है। इस कारण भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यह वेयरहाऊस शहर से डेढ़ किलोमीटर दूर है। यह शासन की नीति खराब है, शासन को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए राकेश सिंह तोमर ग्राम खोयला का कहना है कि 4 दिन हो चुके हमारे बाजरा की फसल आज तक नहीं तोली गई है। गांव से बच्चे रोटी ले आते हैं तो खा लेते हैं वरना हमें भूखे रहना पड़ता है। यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं है। रामनिवास, सतीश सिंह तोमर, पातीराम नरवरिया ने भी उर्पाजन केंद्रों की संख्या बढ़ाने और उर्पाजन केंद्र गांवों के नजदीक बनाने की मांग की है।

कम से कम पांच घंटे तौल के जारी किए हैं निर्देश
^ तौल में देरी को लेकर वेयर हाउस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कम से कम 5 घंटे तक तौल होनी चाहिए, जिसमें तीन कांटो पर छोटे किसान व 2 कांटो पर बड़े किसानों का बाजरा तौला जाए। मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। पानी व अन्य सुविधा का इंतजाम भी करा रहे हैं।
राजीव समाधिया, अनुविभागीय अधिकारी अंबाह

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