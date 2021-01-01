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अव्यवस्था:36 साल पुराने डिग्री काॅलेज में न प्राचार्य पदस्थ न सहायक प्राध्यापक

पोरसा2 घंटे पहले
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36 साल पुराने डिग्री कॉलेज में पढ़ाई अतिथि विद्वानों के भरोसे है। उच्च शिक्षा विभाग ने 1984 में शुरू हुए इस कॉलेज को न स्थायी प्राचार्य दिया है न सहायक प्राध्यापक। गल्ला मंडी के टीन शेड शुरू हुए डिग्री कॉलेज को 2007 में पक्का भवन मिल गया लेकिन अभी तक सहायक प्राध्यापक एक भी नहीं दिया गया है।

कॉलेज में 2008 से कोई प्राचार्य नहीं है। ग्रंथपाल फूल सिंह डंडौतिया ही प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। सहायक प्राध्यापक की जगह अतिथि विद्वान पढ़ा रहे हैं। कॉलेज पहुंचने के लिए जो मेन रोड से पहुंच मार्ग होना चाहिए, वह 400 मीटर लंबा रास्ता कच्चा है। बरसात के दिनों में इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इस रोड को 15 साल बीतने के बाद भी नगर पालिका या पीडब्ल्यूडी ने भी नहीं बनाया है।

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