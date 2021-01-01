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हादसा:रघुनाथपुर में बोलेरो ने दो लोगों को रौंद डाला, एक की गई जान

रघुनाथपुर2 घंटे पहले
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दुदहा गांव में रविवार को घने कोहरा के चलते वाहन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई अाैर दूसरे की हालत गंभीर है। घटना के मुताबिक रविवार को दिन के करीब 10 बजे रघुनाथपुर-आंदर मुख्य सड़क पर बेचू सिंह का 18 वर्षीय पुत्र निप्पू कुमार व सिंगासन साह का पुत्र शैलेन्द्र साह 15 वर्षीय खड़े थे। इसी दौरान सीवान से रघुनाथपुर की तरफ तेज रफ्तार में जा रही बाेलेराे ने उन्हें चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही शैलेंद्र की मौत हो गई। निप्प्ू गम्भीर रूप से घायल हो गया। लोगों के मुताबिक घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर आंदर की तरफ फरार हो गया। घायल युवक काे रेफरल अस्पताल से सीवान रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार प्रभाकर ने बताया कि मामले में परिजन के फर्द बयान पर अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है।

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