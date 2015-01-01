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फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार:18 नए संक्रमित मरीज मिले, मरीजों की संख्या 1087 पर पहुंची

श्याेपुर3 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी दिखाई दी। जिला अस्पताल और जीआरएमसी में की गई 152 संदिग्ध मरीजों की जांच में 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिसकर्मी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं शहर के वार्ड नंबर 20, रामतलाई हनुमान मंदिर के पास, वार्ड 8, मधुवन कॉलोनी, सूरजपुरा, प्रेमसर, गांधीनगर, लीलदा, विजयपुर, खितरपाल, वार्ड नंबर 7, वार्ड 6 और वार्ड 9 में संक्रमित मरीज मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है।

जिला अस्पताल की ट्रूनेट और रेपिड एंटीजन टेस्ट किट में की गई 44 संदिग्ध मरीजों की जांच में शहर के वार्ड नंबर 20 में रहने वाले कृष्णा माहौर, रामतलाई हनुमान मंदिर के पास रहने वाले भानू प्रताप राव (18) उनके छोटे भाई राजू राव (15), वार्ड 8 निवासी द्रोपदी शिवहरे (50), पुलिस लाइन में पदस्थ धर्मेंद्र शर्मा (31), मधुवन कॉलोनी निवासी भावना प्रजापति (21), उनकी छोटी बहिन शिवानी प्रजापति (12), सूरजपुरा निवासी छुट्टू आदिवासी (50) की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

इनके अलावा जीआरएमसी में की गई 108 संदिग्ध मरीजों की जांच में प्रेमसर निवासी मेमराज मीणा (18), गांधीनगर निवासी अरूष बैरवा (02), लीलदा निवासी रूप सिंह रावत (30), विजयपुर निवासी सौरभ बंसल (20), खितरपाल निवासी हुल्ली कुशवाह (35), वार्ड 7 निवासी काजल कुशवाह (11), हुल्लपुर निवासी प्रताप बघेल (08), वार्ड नंबर 6 में रहने वाली शिवान्या कुशवाह (01) और वार्ड नंबर 9 में रहने वाले राजकुमार बंसल (52) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा एक मरीज पोर्टल पर अपडेट किया गया है।

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