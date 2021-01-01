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बैठक:रावत समाज में अब मृत्युभोज पर पाबंदी

श्याेपुर5 घंटे पहले
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मीना रावत समाज सेवा संगठन की बैठक रविवार काे श्यामपुर स्थित मल्लबाबा के स्थान पर हुई। जिसमें अट्ठाइस्या, बारह, चाैबीसा एवं पांचाें गांव क्षेत्र से समाज बंधुओं की मौजूदगी मेें मृत्युभाेज की थाली की प्रथा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए गए।

12 सदस्यों का दल होगा गठित, की जाएगी निगरानी

बैठक में मुख्य अतिथि रामनिवास रावत कहा कि युवा जितना सशक्त और सक्रिय होगा उतना ही हमारा समाज मजबूती आगे बढ़ेगा। युवा शक्ति ही समाज को कुप्रथाओं से मुक्त, सशक्त और मजबूत बना सकती है। उन्होंने कहा कि युवा कंधों पर समाज का भविष्य निर्भर होता है। जब युवा सशक्त होगा तभी समाज हर क्षेत्र में प्रगति करेगा।

करीब तीन घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता रावत मीना समाज सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष नरेश रावत ने की। गिर्राज मीणा चाेपना ने बताया कि इस बैठक में श्याेपुर, विजयपुर, वीरपुर, कराहल, बड़ाैदा, मानपुर व ढाेढर क्षेत्र से समाज बंधुओं ने भाग लिया। इस दौरान निर्णयों पर अलम कराने और मृत्युभोज के आयोजनों की निगरानी के लिए 12 सदस्यों की टीम गठित की जाएगी, जो मौके पर लोगों को इसके दुष्प्रभाव के साथ जागरूक करेगी।

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