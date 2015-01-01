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कार्रवाई:रघुनाथपुर और कराहल क्षेत्र में रेत व पत्थर से भरे 7 डंपर-ट्रैक्टर के ड्राइवरों पर केस

श्याेपुर3 घंटे पहले
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  • खनिज विभाग ने कार्रवाई के लिए भेजा प्रस्ताव

रघुनाथपुर और कराहल थाना पुलिस ने गुरुवार को रेत, गिट्टी व मिट्टी से भर 7 डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन डंपर और ट्रैक्टरों पर पिछले दिनों प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया था। इन सभी वाहनों पर खनिज रायल्टी से लेकर अन्य कागजात नहीं थे। इन डंपर और ट्रैक्टरों के मालिकों और ड्राइवर के खिलाफ खनिज अधिनियम के साथ चोरी का मामला दर्ज किया गया है।

खनिज विभाग के द्वारा बीते तीन महीने में अवैध परिवहन पर कार्रवाई की थी। गुरुवार को सहायक खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन और हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए अवैध खनिज परिवहन के आदेश पर रघुनाथपुर थाने में श्यामसुंदर पुत्र कल्लू रावत निवासी बलावनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबकि कराहल थाने में संदीप पुत्र जसपाल सिंह सरदार निवासी गणेशपुरा, बारां, उपेंद्र पुत्र मथुरालाल मीणा निवासी छीपा मोहल्लाा बड़ौदा, नवाब सिंह पुत्र कल्याण सिंह कुशवाह निवासी महलगांव ग्वालियर, सलापुरा निवासी राजेश पुत्र सियाराम आदिवासी, रणवीर पुत्र लच्छी बघेल निवासी खांदी शिवपुरी, और रामसिंह पुत्र राजमील निवासी सिलपुरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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