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समस्या:एटीएम पर गार्ड तैनात नहीं, एक साथ प्रवेश कर रहे दो से तीन लोग, धोखाधड़ी की आशंका

सबलगढ़3 घंटे पहले
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चौबीस घंटे नगदी आहरण की सुविधा के लिए विभिन्न बैंकों ने क्षेत्र में एटीएम की सुविधा तो उपलब्ध करवा दी, परंतु एटीएम मशीन की सुरक्षा एवं एटीएम कार्डधारकों की गोपनीयता को लेकर किसी बैंक प्रबंधन की ओर से अब तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए है।

शहर में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एवं ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्राहकों को एटीएम सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन किसी भी बैंक ने एटीएम की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति नहीं की है। सुरक्षा गार्ड के अभाव में अक्सर एक से अधिक व्यक्ति एक साथ नगदी आहरित करने के लिए एटीएम कक्ष में प्रवेशित हो जाते है। ऐसी स्थिति में ग्राहक सुरक्षा दांव पर लगी रहती है।

क्षेत्र में हो रही एटीएम मशीन से छेड़छाड़
क्षेत्र में हो रही एटीएम मशीन से छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद भी बैंक प्रबंधन एटीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे है। एटीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों की ओर से भी बैंक प्रबंधन को अपने समस्त एटीएम पर अनिवार्य रूप से सुरक्षा गार्ड रखने, एटीएम कक्ष के अंदर व बाहर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाने सहित सुरक्षा के अन्य प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया हुआ है। बावजूद एटीएम की सुरक्षा को लेकर प्रयास नहीं हो रहे। शहर में अन्नपूर्णा देवी मंदिर के पास,

2 एटीएम, संतर न. 3 में सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक, संतर नं 3 मेन रोड के पास एसबीआई और आईसीआईसीआई, दीवान पैलेस के पास एसबीआई, इण्डिया वन, रेल्वे क्रासिंग के पास यूनियन बैंक का एटीएम, दाऊजी गार्डन के सामने, रानिकुंआ रोड पर एटीएम है।

एटीएम पिन और कैश निकासी असुरक्षित
एटीएम से नगदी आहरित करने की जल्दबाजी में एटीएम कक्ष में अक्सर लंबी कतारें देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में एटीएम कक्ष में एक साथ तीन से चार ग्राहक नगदी आहरित करते देखे जा सकते है। ऐसे में न तो एटीएम कार्ड के पिन कोड की गोपनीयता रहती है और ना ही लेन-देन की। पुलिस विभाग द्वारा एटीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर बैंक प्रबंधन को समय-समय पर दिशा-निर्देश भिजवाए जाते है। एटीएम की सुरक्षा को लेकर बैंक प्रबंधन स्वयं गंभीर नहीं है।

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