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नपा सीएमओ को कर्मचारियों व नेताओं का डर:सार्वजनिक नहींं की पीएम आवास की सूची, ग्राहकों की राशि भी अटकी

श्याेपुर3 घंटे पहले
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नगर पालिका में पीएम आवास योजना में सरकारी कर्मचारियों व नेताओं के द्वारा लिए गए पीएम आवासों की शिकायतें सीएमओ तक पहुंची। लेकिन मामले में जांच ही नही की गई। इसके अलावा सीएमओ ने अब तक पीएम आवासों की सूची भी सार्वजनिक नही की, जिसे सार्वजनिक करने की बात खुद उन्होंने लगातार आ रही शिकायतों के बाद कही थी।

दरअसल शहर में पीएम आवास को लेकर असल हितग्राही सालों से नपा के चक्कर लगा रहे है। लेकिन यहां जिनके पीएम आवास मंजूर हो गए, उन्हें राशि ही जारी नही की जा रही है। वही कई हितग्राहियों के नाम ही सूची में नही जोड़े जा रहे है। जिसे लेकर पिछले माह हितग्राहियों ने नपा का घेराव भी किया और नपा के कर्मचारियों पर आवास की राशि स्वीकृत करने व आवास स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत मांगें जाने के आरोप लगाए गए।

लेकिन इन आरोपों पर सीएमओ मिनी अग्रवाल ने बिल्कुल भी गौर नही किया। यहां तक भी विधायक जंडैल की शिकायत व असल हितग्राहियों के नामों पर भी जांच शुरू नही की। क्योंकि यहां नपा में भाजपा पार्षदों व कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम आवास स्वीकृत हुए है। इसे लेकर विधायक प्रतिनिधि सिराज दाऊदी भी लंबे समय से सूची मांग रहे हैं।

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