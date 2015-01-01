पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

महाराष्ट्र सरकार विरोध:पत्रकार की गिरफ्तारी पर भाजपाइयाें ने निकाली ठाकरे की शवयात्रा

श्याेपुर6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्र सरकार के विरोध में शवयात्रा निकाल कर नारेबाजी करते भाजपाई।

मुंबई में पत्रकार अर्णव गाेस्वामी की गिरफ्तारी काे लाेकतंत्र के चाैथे स्तंभ पर हमला बताकर भाजपा द्वारा महाराष्ट्र सरकार के विराेध में गुरुवार काे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अर्थी निकाली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्याेपुर और बड़ाैदा में विराेध प्रदर्शन के साथ पुतले फूंके। शहर में मुख्य मार्ग से निकाली शवयात्रा के दाैरान रघुपति राघव राजाराम ...धुन बजाती बैंडपार्टी और नारेबाजी करते भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहरवासियाें का ध्यान खींचा।

चार कार्यकर्ताओं के कंधे पर अर्थी रखी गई और एक कार्यकर्ता के हाथ में हांडी थमाई। इसके बाद सूबात कचहरी से मेन बाजार हाेकर जयस्तंभ तक निकली शवयात्रा में भाजपा की महिला नेता भी शामिल हुई। पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्रसिंह जाट, पूर्व विधायक बृजराजसिंह चाैहान, पूर्व जिलाध्यक्ष अशाेक गर्ग, पूर्व नपाध्यक्ष ओम राठाैर एवं दाैलतराम गुप्ता, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कैलाशनारायण गुप्ता, मिथिलेश ताेमर, नेहा कुलश्रेष्ठ व नगर मंडल के पदाधिकारी हाथ में तख्तियां थामे और नारेबाजी करते चले। उधर बड़ाैदा में भाजपा मंडल अध्यक्ष दारासिंह बंजारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें