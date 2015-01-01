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व्यापारियाें के विरोध पर माना प्रशासन:मेला ग्राउंड में बिकेगी आतिशबाजी दुकानदारों को दी मौखिक मंजूरी

श्याेपुर3 घंटे पहले
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शहर के स्टेडियम में आतिशबाजी की दुकानें लगाने के फैसले का लगातार विरोध कर रहे व्यापारियों की मांग गुरुवार काे जिला प्रशासन ने मान ली है। व्यापारियों काे मेला ग्राउंड में पटाखे बेचने की मौखिक मंजूरी दे दी गई है।

शहर के आतिशबाजी कारोबारी एक बार फिर दाेपहर में जयस्तंभ पर इकट्ठे हाेकर पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान के जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचे। भाजपा नेता चौैहान ने व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। काेराेना वायरस के मद्देनजर दीपावली पर भीड़भाड़ की स्थिति पैदा हाेने से राेकने के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन ने इस बार स्टेडियम पर आतिशबाजी का बाजार लगाने का निर्णय लिया था। दीपावली के लिए करीब 175 दुकानदारों को हर साल आतिशबाजी बेचने का अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है।

पहले दिन से ही तमाम आतिशबाजी विक्रेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। शहर के पटाखा कारोबारी गुरुवार काे फिर से एकजुट हाेकर भाजपा नेता बृजराज सिंह चौैहान के दफ्तर पर पहुंचे। दुकानदारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्व विधायक चौैहान ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर समस्या बताई। दुकानदारों का कहना है कि शहर से करीब 2 किमी दूर स्टेडियम पर ग्राहक नही पहुंचते हैं।

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