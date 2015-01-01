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कोरोना का कहर:एक वर्षीय बालक सहित 2 पॉजिटिव मिले, कुल संक्रमित 1130 पर पहुंची

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • चार मरीज ठीक हुए, गुरुवार को 115 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई

जीआरएमसी और जिला अस्पताल में गुरुवार को 115 कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की गई। इस जांच में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें कूंड हवेली निवासी 1 वर्षीय बालक और कराहल के रीछी गांव की महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। चार मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में अबतक 1 हजार 130 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। जीआरएमसी में हुई 89 मरीजों की जांच रिपोर्ट में 87 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना निगेटिव प्राप्त हुई है। इनके अलावा दो मरीजों के सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए। इन सैंपलों को दोबारा लिया जाएगा। इसके अलावा जिला अस्पताल में रेपिड एंटीजन टेस्ट किट से की गई 26 कोरोना संदिग्ध मरीजों में से 24 मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है।

कराहल के रीछी गांव में रहने वाली लखमा आदिवासी (35) को कोरोना संक्रमण हुआ है। वहीं कूंड हवेली गांव में रहने वाले एक वर्षीय सागर बैरवा की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। दोनों ही मरीजों को जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। वहीं 4 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद एक्टिव केस की संख्या घटकर 112 हो गई है। जिले में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 1006 हो गई है।

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