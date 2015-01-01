पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना अपडेट:सुलभ कॉम्पलेक्स के ठेकेदार सहित 4 पॉजिटिव मरीज मिले

श्योपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में शनिवार को हुई 165 कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच में 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें बस स्टैंड पर संचालित सुलभ कॉम्पलेक्स के ठेकेदार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं शहर के कनापुर, कंवरसिल्ली और राससिल्ला गांव में भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 हजार 97 हो गई है। जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 983 पर आ गई है। शनिवार को जिला अस्पताल में रेपिड एंटीजन टेस्ट किट से 33 मरीजों की कोरोना संक्रमण की जांच हुई।

इस जांच रिपोर्ट में बस स्टैंड ड पर संचालित सुलभ कॉम्पलेक्स के ठेकेदार नारायण कुमार (39) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीन दिन से सर्दी, खांसी और बुखार आने पर उन्होंने जिला अस्पताल में अपनी जांच कराई। वहीं कनापुर गांव में रहने वालीं रमाकांता (21), कंवरसिल्ली निवासी राजेंद्र बैरवा (20) और सारसिल्ला में रहने वाली ग्यारसिया आदिवासी (60) की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गईं हैं। वहीं 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें