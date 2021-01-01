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लापरवाही:9.31 कराेड़ खर्च फिर भी 30% स्कूलों में न पीने का पानी न शौचालय की सुविधा

श्योपुर5 घंटे पहले
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पापूजी मोहल्ले में एक ही कैंपस में 3 स्कूल संचालित, उसमें टूटा और गंदगी से भरे शौचालय। - Dainik Bhaskar
पापूजी मोहल्ले में एक ही कैंपस में 3 स्कूल संचालित, उसमें टूटा और गंदगी से भरे शौचालय।
  • शिकायतों के बाद भी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव, 35 हजार से ज्यादा विद्यार्थी परेशान

काेराेना संक्रमण से प्रभावित शिक्षण सत्र में सभी सरकारी स्कूलों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन टेस्ट हाेने के साथ ही वार्षिक परीक्षा की तैयारियाँ में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। लेकिन स्कूलों में ध्वस्त पड़ी पेयजल व टायलेट जैसी सुविधाओं पर अफसरों का ध्यान नहीं है। स्थिति यह है कि जिले मेंं लगभग 320 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं बने हैं। जबकि समग्र स्वच्छता अभियान के तहत जिन 870 प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शौचालय निर्माण पर 9.31 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इनमें 30 प्रतिशत शौचालय अब उपयोग लायक नहीं है।

गांवों की ताे बात छाेड़िए जिला मुख्यालय पर संचालित स्कूलों में भी शौचालय टूटे फूटे और गंदगी से भरे पड़े हैं ताे कई शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं हाेने के कारण प्रबंधन ने टॉयलेट के दरवाजे बंद कर रखे है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले तीन साल से क्षतिग्रस्त शौचालयों की मरम्मत नहीं करवाई है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी वकील रावत ने बुधवार काे कहा कि परीक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पानी व टाॅयलेट का इंतजाम कराने के लिए पालक शिक्षक समिति व संकुल प्रभारियों को कहा गया है। शहर की ब्लॉक कॉलोनी में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1.7 लाख रुपए की लागत से बने शौचालय पर तीन साल से ताला लगा हुआ है।

इस स्कूल में पढ़ने वाले 159 छात्र और छात्राएं खुले में टॉयलेट करते है। सभी 11 शिक्षक भी रोजाना परेशान होते हैं। शहर के ही पापूजी मोहल्ला में जहां एक ही कैंपस में तीन विद्यालय संचालित है इस परिसर में बने चार शौचालय टूटे हुए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 870 प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में 9.31 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए शौचालयों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिला मुख्यालय के स्कूलों में भी स्वच्छता अभियान का मखौल बनकर रह गया है।

जनपद सीईओ से शिकायत पर भी स्कूलों में नहीं बने शौचालय
श्योपुर विकास खंड के ग्राम नीमखेड़ा, डेरा बंजारा, बाजरली,नयागांव सहराना व पांडोली के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं बने हैं। अभिभावकों का कहना है कि सरपंच से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और जनपद सीईओ को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हालात जस के तस हैं।

हेडमास्टर बोले- सफाई का प्रबंध नहीं, टॉयलेट बंद रखना मजबूरी
शहर के चंबल काॅलाेनी में संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शौचालय पर ताले लगाने के सवाल पर प्रबंधन का तर्क है कि सफाई की काेई व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह टॉयलेट उपयोग के लिए बंद रखना हमारी मजबूरी है। नगरपालिका की तरफ से एक सफाईकर्मी भेजने की व्यवस्था नहीं की गई है।

तीन संकुलों में 48 स्कूलों के शौचालय हुए बदहाल
सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवदा संकुल के 39 प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शौचालय बने हैं। इनमें 14 स्कूल में शौचालय अनुपयोगी बताए गए है। बड़ौदा संकुल के 50 विद्यालयों में से 23 स्कूल में ही शौचालय काम नहीं आ रहे हैं। मकड़ावदा संकुल की स्थिति भी खराब है। संकुल के 47 स्कूल में बने शौचालयों में वर्तमान में 11 शौचालय क्षतिग्रस्त होने या पानी का इंतजाम नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। पहेला संकुल में 15 ,पांडोला संकुल में 12 शौचालय उपयोग लायक नहीं है।

4 साल से निर्माण एजेंसियों ने 20 स्कूलों को हैंडओवर नहीं किए शौचालय
श्योपुर विकास खंड के 20 स्कूलों में शौचालय बनने के चाल साल बाद भी हैंडओवर नहीं हुए हैं। कई जगह ग्राम पंचायत ने शौचालय पर ताला लगा रखा है। ग्राम हथवारी , पीपल्दा, बिचगांवड़ी, सारसल्ली, सायपुरा, सिरसौद, प्रेमपुरा, मजरा सिरसौद, डेरा बंजारा सिरसौद, उड़ायता, धानोद, बासोंद, इंद्रपुरा, बालापुरा, देहड़ावत, रतोदन मिडिल स्कूल में शौचालय संबंधित ग्राम पंचायतों ने स्कूल को हैंडओवर ही नहीं किए हैं। विभागीय अधिकारियों ने निर्माण एजेंसियों को नोटिस देकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। दोषियों पर कार्रवाई के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ है।

व्यवस्था सुधरवाने संकुल प्रभारियों काे दिए हैं निर्देश
पस्कूलों में साफ सफाई, पानी और टाॅयलेट व्यवस्था काे लेकर सभी संकुल प्रभारियों काे निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि विद्यालय स्तर पर स्थानीय निकाय, शाला प्रधान और शिक्षक पालक संघ की बैठक लेकर व्यवस्था सही करवाएं।
वकील सिंह रावत, जिला शिक्षा अधिकारी, श्योपुर

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