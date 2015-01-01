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आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण:गायब मिलीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, थमाए नोटिस

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • कराहल सीडीपीओ ने शनिवार को पहेला सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण

कराहल क्षेत्र के पहेला सेक्टर में सीडीपीओ ने शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुपोषित बच्चों का वजन कराया गया साथ ही बच्चों का वजन कम निकलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराए जाने के निर्देश दिए। केंद्र सेे नदारद मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया।

शनिवार को सीडीपीओ नितिन मित्तल पहेला सेक्टर के कूंड आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे यहां उन्होंने कमजोर बच्चों का वजन कराया। इसके साथ ही केंद्र पर रिकार्ड भी चैक किया। इसके साथ ही लुहारी, सोंधनी और करियादेह के आंगनबाड़ी केंद्र पर भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। सोंधनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामकली यादव केंद्र से बिना सूचना नदारद मिलीं। उन्हें नोटिस जारी कर तीन में जवाब मांगा गया है। इस मौके पर ग्रोथ मॉनीटर गोविंद जाट मौजूद रहे।

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