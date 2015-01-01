पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पीएम आवास न मिलने से हितग्राही परेशान:नाराज महिलाएं तहसीलदार से बोलीं- आवास नहींं मिले तो करेंगे आंदोलन

श्योपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
पीएम आवास की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंची महिलाएं।
  • नपा सीमा में होने के बाद भी नहींं मिल रही मंजूरी

शहर के शिवपुरी रोड स्थित क्रेशर कॉलोनी की महिलाएं लगातार पीएम आवास की स्वीकृति व किश्तों को लेकर चक्कर लगा रही है। लेकिन उनकी सुनवाई ही नहीं की जा रही है। ऐसे में उन्होंने अब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो अब वह आंदोलन करेंगी।

शहर के शिवपुरी रोड स्थित क्रेशर कॉलोनी की महिलाएं लगातार पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभ की मांग कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनका क्षेत्र नगर पालिका की सीमा में नहीं है। लेकिन यहां अफसरों के द्वारा न तो सड़कें बनाई जा रही है और नहीं योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जा रहा है।

जबकि यह नगरीय सीमा में शामिल होकर वार्ड क्रमांक 8 के अंतर्गत वोटर भी है। अब महिलाओं ने फिर से एक ज्ञापन इसी मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा है। जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह कलेक्टोरेट परिसर में ही प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस-प्रशासन की ही होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें