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प्रशिक्षण:सहरिया क्षेत्र में मलेरिया का फैलाव रोकने में आशा सक्रिय भूमिका निभाएं: डॉ. बिंदल

श्योपुर3 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में कराहल क्षेत्र की आशाओं को ट्रेनिंग देते मास्टर ट्रेनर।
  • जिला अस्पताल में कराहल ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता को दिया वेक्टरजनित बीमारियों की रोकथाम का प्रशिक्षण

मलेरिया विभाग की ओर से शनिवार काे जिला अस्पताल के मीटिंग हाॅल में कराहल ब्लाॅक की आशा कार्यकर्ताओं काे मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया तथा अन्य वेक्टरजनित बीमारियाें की राेकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एसएन बिंदल ने कहा कि सहरिया क्षेत्र में बीमारियों का फैलाव रोकने में आशा कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएं।

राहत की बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मलेरिया रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। अभी तक एक भी डेंगू रोगी नहीं मिला है, लेकिन हमें ढिलाई नहीं बरतना है, क्योंकि अभी मौसम मलेरिया के अलावा चिकनगुनिया और डेंगू के लिए अनुकूल है। जिला मलेरिया सलाहकार किरत सिंह कवचे ने मलेरिया के लक्षण, उपचार एवं रोकथाम के उपाय विस्तार से बताए। मच्छरों के प्रजनन स्थल तथा लार्वा नष्ट करने के बारे में जानकारी दी ।

प्रशिक्षण के दाैरान लैब टेक्नीशियन डॉ. हरिकृष्णा शिवहरे एवं सुधा वर्मा ने बुखार के हर मरीज की रैपिड डायग्नोसिस किट से जांच करने और रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर मरीज को दवा नीति 2013 के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्रों की निगरानी में संपूर्ण उपचार की जानकारी दी। ।प्रशिक्षण के अंत में सभी आशाओं काे कोरोना वायरस की राेकथाम के लिए एहतियाती उपाय अमल में लाने की शपथ दिलाते हुए मास्क, हैंड्स सेनेटाइजर का उपयोग,सामाजिक दूरी का महत्व समझाया।

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