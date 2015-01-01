पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी:निर्धारित स्थान की बजाए जहां सवारी दिखीं वहीं खड़े हो रहे ऑटो, त्योहार में बिगड़ा ट्रैफिक

श्योपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
शहर के गुलम्बर चौक पर यहां वहां सवारी के लिए खड़े ऑटो।
  • गुलंबर से जयस्तंभ तिराहे तक सड़क पर अाॅटाे चालकाें का कब्जा हाेने से बार बार लग रहा जाम

शहर में सरपट दौड़ रहे ऑटो रिक्शा एवं टैंपो फेस्टीवल सीजन में यातायात व्यवस्था बिगाड़ने के साथ ही आमजन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। निर्धारित स्टैंड पर रुकने के बजाय जहां सवारी दिखती है वहीं ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं। शहर के गुलंबर से जयस्तंभ तक सड़क पर मनमाने ढंग से खड़े किए जा रहे ऑटो के कारण दिनभर जाम की स्थिति रहती है। मेन बाजार और टोड़ी बाजार में सुबह से शाम तक तीन पहिया और चार पहिया वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बेरिकेड्स भी बेअसर हो रहे हैं। बाजार में सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग रुकने का नाम नही ले रही है।

यातायात पुलिस ने नगरपालिका के सहयोग से निर्धारित किए नो पार्किंग जोन में ही वाहन खड़े हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिगड़ी यातायात व्यवस्था के कारण बाजार में जाम से कारोबार पर असर पड़ रहा है। व्यवस्था पर सख्ती से अमल हो तभी शहर को जाम मुक्त हो सकता है। उधर यातायात प्रभारी ने सड़क बाधित करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की बात कही है।

शहर में वर्तमान में लगभग एक हजार ऑटो रिक्शा शहर की यातायात व्यवस्था को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन इसका कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहे। शहर के प्रमुख मार्ग व चौराहे ऑटो रिक्शा से अटे नजर आते हैं। हालांकि ऑटो से लोगों के लिए सुविधा भी है लेकिन इनकी अधिक संख्या मुसीबत बन रही है। शहर में कितने ऑटो संचालित है इसका प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। बड़ी तादाद में ऑटो बिना परमिट दौड़ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के लिए स्टैण्ड निर्धारित किए हुए हैं लेकिन चालक ऑटो को कहीं भी सवारी देखते ही खड़ा कर देते हैं। स्टैण्ड पर एक बार में दो से तीन ऑटो खड़े रहने की अनुमति है लेकिन अक्सर यहां इससे अधिक ऑटो खड़े रहते है। यातायात व्यवस्थित करने में पुलिस का रवैया ढुलमुल नजर आता है।

गुलंबर से जयस्तंभ तक ऑटो रिक्शा का जमावड़ा
शहर में गुलंबर से लेकर जयस्तंभ चौक तक हर समय ऑटो का जमावड़ा अधिक रहता है। सुबह 10 बजे से शहर में ग्रामीणों की आवाजाही के साथ ही अपने कार्यस्थलों पर जाने वाले लोगों के लिए सड़क पर ऑटो की कतार लग जाती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन , कॉलेज, सलापुरा नहर एवं पुल दरवाजा पर सड़क पर खड़े ऑटो से बार बार जाम जैसी की स्थिति बनी रहती है। लोग जाम से जूझते नजर आते हैं।

अधिकांश ऑटो पुराने जो डीजल से फैल रहा प्रदूषण
शहर में चल रहे सभी ऑटो डीजल के हैं। अधिकांश ऑटो काफी पुराने हैं। ऑटो चालक प्रदूषण संबंधी जांच भी नहीं कराते। इनके पास प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट भी नहीं होता इससे शहर में वायु प्रदूषण फैल रहा है। कई बार ऑटो तेज आवाज में डेक बजाते आते हैं। यातायात पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं करती है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई
दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार में बढ़ती भीड़भाड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्थित करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क बाधित कर खड़े रहने वाले ऑटो चालकों को निर्धारित स्टैंड से संचालित करने की हिदायत दी गई है। तय व्यवस्था का पालन कराने के लिए ऑटो चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर अब सख्त कार्रवाई अमल में ली जाएगी।
अखिलेश शर्मा, टीआई यातायात पुलिस, श्योपुर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें