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कार्यक्रम:अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति हों जागरूक: शर्मा

श्योपुर5 घंटे पहले
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राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है, जब हम अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर एक साथ मिलकर प्रयास करें। हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा और अपने मूल कर्तव्यों को आवश्यक रूप से समझना होगा।

यह बात राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शासकीय पीजी कॉलेज में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रासेयो के जिला संगठक डॉ. ओपी शर्मा ने कही। स्वच्छता के लिए युवा थीम पर संगोष्ठी में राष्ट्रीय सेवा योजना की महाविद्यालय इकाई के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इससे पूर्व स्वयंसेवकों ने श्रमदान किया। साथ ही सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक किया।

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