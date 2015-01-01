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आरोप:ब्लड बैंक के कर्मचारी ने फोन पर की अभद्रता

श्योपुर3 घंटे पहले
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जिला अस्पताल की रक्त ईकाई में बहिन के उपचार के लिए ब्लड लेने पहुंचे युवक के साथ कर्मचारी के द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि ब्लड बैंक के कर्मचारी ने उसके साथ गाली-गलौंज करते हुए ब्लड देने से इंकार कर दिया।

युवक ने इस संबंध में सिविल सर्जन को शिकायत दर्ज कराई है। बगवाज निवासी आसिम पाशा की बहिन को रक्त की कमी बताई गई थी। आसिम शनिवार को ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए पहुंचे। लेकिन यहां ब्लड बैंक पर ताला लगा मिला। आसिम का आरोप है कि उसने ब्लड बैंक के कर्मचारी को फोन किया तो वह शराब के नशे में फोन पर अभद्रता करते हुए उसके साथ गाली-गलौंज करने लगा। बाद में एडवोकेट नकुल जैन की मदद से उन्हें ब्लड उपलब्ध हो सका।

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