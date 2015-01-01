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आरोप:ब्लड बैंक के कर्मचारी ने महिला से फोन पर की अभद्रता

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • सीएमएचओ से कार्रवाई के लिए की शिकायत

जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के कर्मचारी द्वारा फोन पर अभद्रता कर गाली-गलौज करने और ब्लड उपलब्ध नहीं कराने से नाराज महिला ने गुरुवार को सीएमएचओ डॉ. बीएल यादव से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शहर के वार्ड नंबर 6 निवासी निगार पत्नी फिरोज खान ने लिखित आवेदन में बताया कि, उसे प्रसव के बाद ब्लड की आवश्यकता थी। 7 नवंबर को उसका भाई आशिम पाशा जब ब्लड बैंक में पहुंचा तो वहां ताला पड़ा हुआ था। इसके बाद आशिम ने अस्पताल के कर्मचारी ब्लड बैंक के कर्मचारी को फोन लगाया।

निगार खान का आरोप है कि ब्लड बैंक के कर्मचारी विष्णु बैरवा ने नशे में धुत होकर उनके भाई को फोन पर गालियां दे दीं और ब्लड भी उपलब्ध कराने से मना कर दिया। इस संबंध में उन्होंने कर्मचारी की पूर्व में सिविल सर्जन से भी शिकायत दर्ज कराई। वहीं सीएमएचओ डॉ. बीएल यादव को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।

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