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लूट:घर जा रहे थोक किराना व्यापारी को बदमाशों ने चाकू मारा, रुपयों से भर बैग छीनकर भागे

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • कोतवाली थाना क्षेत्र के जयश्री पैलेस के पास शनिवार की घटना, बैग में थे 80 हजार रुपए

शहर के पाली रोड पर शनिवार की शाम साढ़े सात दुकान बंद कर अपने घर जा रहे किराना थोक व्यापारी से दो हथियारबंद बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया। व्यापारी ने जब बदमाशों का पीछा किया तो उन्होंने व्यापारी को चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया। व्यापारी के मुताबिक बैग के अंदर करीब 80 हजार रुपए और दुकान संबंधी कागजात थे। घटना के बाद व्यापारी ने कोतवाली थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है।

शहर के पाली रोड पर जयश्री पैलेस के पीछे रहने वाले किराना थोक व्यापारी संतोष कुमार गर्ग अपनी दुकान बंद कर वापस घर की लौट रहे थे। उनके पास बैग में करीब 80 रुपए और दुकान के हिसाब-किताब संबंधी कागजात थे। वह जैसे ही पाली रोड स्थित जय श्री पैलेस के पास पहुंचे तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके पास रखा रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भागने लगे। जब संतोष कुमार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके ऊपर चाकू से वार कर दिया जिससे संतोष कुमार घायल हो गए।

लूट के बाद संतोष कुमार कोतवाली थाने पहुंचे और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उधर कोतवाली पुलिस की एक टीम ने मौके पर जाकर जांच की लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

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