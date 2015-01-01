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समस्या:त्योहार के पहले एटीएम में कैश का लोड बढ़ा, बैंक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही राशि

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • एटीएम जल्दी खाली हो रहे बैंक प्रबंधन के पास नहींं कोई प्लानिंग, ग्राहक हो रहे परेशान

शहर सहित जिले में दीपावली काे लेकर खरीद फरोख्त में तेजी अ गई है। ऐसे में बैंकों के एटीएम जल्दी खाली हो रहे हैं और रुपए निकालने के लिए आने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। शहर के एटीएम पर गुरुवार काे यही स्थिति रही और शाम होते ही अधिकतर एटीएम खाली हो गए। उधर बड़ाैदा, विजयपुर, वीरपुर और कराहल में भी एटीएम में नकदी निकासी के लिए लाेग इधर उधर भटक रहे हैं।

पैसे निकालने पहुंचे लाेगाें काे एटीएम केबिन में प्रवेश करने पर मशीन की स्क्रीन पर दिस एटीएम इज नाेट इन सर्विस... कैश इज नॉट अवेलेबल प्लीज विजिट नियर बॉय एटीएम ... जैसे मैसेज देखने काे मिले। उधर बैंक ऑफिसरों का कहना है कि सभी एटीएम में पैसा फुल लोडेड किया जा रहा है लेकिन त्योहार के चलते निकासी बढ़ गई है। चूंकि दीपावली में अब सिर्फ दाे दिन बचे हैं, ऐसे में एटीएम पर लोड बढ़ गया है ,निकासी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लाेगाें का कहना है कि बैंकों को इस समय लाेगाें काे पैसे की जरूरत काे देखते हुए सभी एटीएम फुल लोडेड करना चाहिए ताकि परेशानी ना आए।

बूथ में घुस जाते हैं मवेशी
एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहींं होने से ज्यादातर एटीएम के दरवाजे खुले पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति पैसा निकालने जाता है, वह भी दरवाजे खुले छोड़ देता है। ऐसे में आवारा मवेशी भी एटीएम के अंदर पहुंच जाते हैं। यह मवेशी एटीएम को गंदा भी कर देते हैं। मवेशी देखकर लोग कैश भी नहींं निकाल पाते। शहर के शिवपुरी राेड पर भारतीय स्टेट बैंक का एक एटीएम केबिन गधे की मौजूदगी के लिए शहर में मशहूर है।

शहर में लगे हैं 27 एटीएम, दिवाली से पहले नकदी निकासी का आंकड़ा दाे गुना बढ़ा
शहर में विभिन्न बैंकों के 27 एटीएम लगे हुए हैं। बैंक अधिकारियों के अनुसार शहर के एटीएम से राेज 2 से ढाई करोड़ रुपए की निकासी रोज हो रही है। जबकि सामान्य ताैर पर यह आंकड़ा प्रतिदिन एक करोड़ से 1.50 करोड़ रुपए के बीच रहता है।

कई एटीएम पर गार्ड तैनात, लेकिन वे आते ही नहींं
बैंकाें द्वारा संचालित एटीएम बूथ पर बैंकों ने गार्ड तो तैनात किए हैं, लेकिन इन एटीएम पर गार्ड पहुंचे ही नहींं हैं। कभी-कभी किसी एटीएम पर कोई गार्ड दिख जाता है, लेकिन वह भी निर्धारित यूनिफॉर्म में नहींं होता है। 24x7 सेवा होने के बाद भी कई एटीएम पर सुरक्षा की दृष्टि से शाम को ही शटर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में कई बार ग्रामीणों को नकदी के लिए परेशान होना पड़ता है।

एटीएम में आए दिन सर्वर की भी रहती है समस्या
एटीएम में आए दिन सर्वर की समस्या भी रहती है। कई बार एटीएम से पैसा निकालते वक्त सर्वर नहींं आने राशि तो लोगों के खाते से कट जाती है लेकिन उन्हें नकदी नहींं मिलती। ऐसे में फिर ग्रामीणों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या की ओर भी बैंक प्रबंधन ध्यान नहींं दे रहा।

ढोढर में एटीएम सुविधा ठप, परेशान हुए 40 गांव के लाेग
शहर से 55 किलोमीटर दूर ग्राम ढोढर में लगा यूको बैंक का एटीएम लंबे समय से बंद है। इस एटीएम से करीब 40 गांव के 16 हजार ग्रामीण नकदी का आहरण करते थे। इस एटीएम में नाेटबंदी के बाद नए नोट डालने की कैसेट नहींं बदलने के कारण ग्रामीणों को रुपए निकालने के लिए बैंक काउंटर पर लगना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसको लेकर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से भी शिकायत की लेकिन किसी ने ध्यान नहींं दिया।

एटीएम में राेज लोड कराया जा रहा है कैश
^दीपावली पर ग्राहकों को नकदी की निकासी में दिक्कत ना आए इसके लिए सभी एटीएम में रोज फुल कैश लोड कराया जा रहा है। त्योहार के कारण निकासी का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। बैंकों को एटीएम में पर्याप्त नकदी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अप्रिय घटनाएं राेकने के लिए एटीएम की सुरक्षा के समुचित इंतजाम रखने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
सुरेंद्रकुमार उपाध्याय, लीड बैंक आफिसर श्याेपुर

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