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कार्रवाई:मैजिक बॉक्स से जांचें सैंपल, तेल में पाम ऑयल, घी में फैट अधिक

श्योपुरएक घंटा पहले
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अब फूड विभाग ने मैजिक बॉक्स से भी सैंपलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत गुरुवार को कराहल में सैंपलिंग की गई। इसमें तेज व घी के नमूने मैजिक बॉक्स में की गई जांच में अमानक पाए गए। इसके बाद इस पर फूड इंस्पेक्टर ने लीगल सैंपल लेकर इन्हें भोपाल भेजने की कार्रवाई की।

फूड इंस्पेक्टर हनुमान मित्तल ने बताया कि कराहल में उनके द्वारा मैजिक बॉक्स के जरिए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई। यहां अलग-अलग 14 सैंपल लेकर मौके पर ही मैजिक बॉक्स के जरिए जांच की। यह मैजिक बॉक्स से सैंपलिंग जांच की पहली कार्रवाई है। इसमें तेल में पाम ऑयल की मात्रा अधिक मिली तो घी में फैट अधिक पाया गया।

इस पर दोनों ही जगह से तेल व घी के लीगल सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर मिलावट मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। 8 नवंबर से अब 32 लीगल सैंपल लिए जा चुके है। इन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है। अगर वहां भी उक्त सैंपल फेल हुए तो फिर इनके खिलाफ जुर्माने के प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

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