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सभा:वारसी के स्वागत में सजाया शहर, आज रैली के बाद सभा हाेगी

श्योपुर5 घंटे पहले
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भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करके पहली बार गृहनगर आ रहे रफत वारसी के सम्मान में साेमवार काे शहर में स्वागत रैली एवं सभा हाेगी। युवा अल्पसंख्यक नेता वारसी के स्वागत में रविवार काे भाजपाइयाें ने जगह जगह स्वागत द्वार, पाेस्टर बैनर से शहर काे सजाया है।

तय कार्यक्रम के अनुसार श्री वारसी के साेमवार दाेपहर 12 बजे श्याेपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यालय से रैली प्रारंभ हाेगी। रैली स्टेशन राेड, एसएएफ लाइन, पुराना बस स्टैंड प्रताप चाैक, बड़ाैदा राेड,पुल दरवाजा, हाेते हुए गांधी पार्क पर स्वागत सभा में तब्दील हाेगी।

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