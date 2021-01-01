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मदद:हादसे में घायल महिलाओं को कलेक्टर ने अपने वाहन से पहुंचाया अस्पताल

श्योपुर5 घंटे पहले
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घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराते कलेक्टर। - Dainik Bhaskar
घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराते कलेक्टर।
  • बायपास रोड पर बाइक की टक्कर से दो महिलाएं हो गईं थीं गंभीर घायल

शहर के पाली रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी। जिससे महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल महिलाओं को देख यहां से गुजर रहे कलेक्टर ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसा बुधवार की सुबह हुआ। पुलिस ने बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है।

गलमान्या निवासी छोटीबाई माली (50) और रामचंदी माली (52) गमी में शामिल होने के लिए सोंईकलां की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने दोनों महिलाओं को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस दौरान रास्ते‍ से गुजर रहे कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए दोनों ही महिलाओं को गाड़ी में बैठाया और सीधा जिला अस्पताल में लेकर आए।

कलेक्टर की गाड़ी देखकर अस्पताल का अमला भी हरकत में आया और घायलों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था भी की। कलेक्टर ने अस्पताल के अंदर खड़े रहकर महिलाओं का पूरा इलाज कराया। साथ ही डॉक्टरों को उन्हें पूरी सुविधाएं देने के निर्देश दिए।

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